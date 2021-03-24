Российский врач объяснил, как восстановиться после ожирения печени

Москва, 24 марта. Здоровье после ожирения печени можно восстановить за счет грамотно составленного рациона. Об этом рассказала нутрициолог Алена Степанова.

По словам специалиста, показатели печеночных элементов могут прийти в норму благодаря здоровой пище. В качестве примера Степанова привела опыт из практики с пациентами в возрасте 60-70 лет, которые страдали от гепатоза печени.

Для восстановления врач посоветовала исключить из рациона перекусы, а также отказаться от сладких продуктов, в том числе перестать злоупотреблять фруктами. Такая рекомендация связана с тем, что жировой гепатоз развивается на фоне чрезмерного потребления сахара.

При этом Степанова отметила, что стратегия лечения пациентов зависит от стадии, на которой находится заболевание. Но благодаря правильно подобранному рациону печень можно продолжать поддерживать и восстанавливать, передает телеканал «Звезда».

Наряду с этим диагностировать проблемы с печенью можно по внезапному изменению кожи на лице и теле. Американские медики заявили, что внезапное появление сосудистых звездочек может указывать на наличие жирового гепатоза.