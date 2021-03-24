Россия предупредила США об ответственности за «трудные дни»

Москва, 24 марта. Вашингтон должен будет ответить за «трудные дни» в отношениях с Москвой. Об этом заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев.

Политик напомнил США об ответственности за создание напряжения в отношениях с Россией. Такой комментарий Патрушев дал в ответ на заявления американской стороны о «трудных днях».

«Раз они предрекают, значит, они и планируют», — резюмировал секретарь.

По его мнению, Соединенные Штаты могут реализовать свои планы, но им придется отвечать за содеянное. Патрушев добавил, что Россия не совершала и не собиралась совершать враждебные действия против Америки.

Аналитики из КНР ранее высказались о визите главы МИД РФ Сергея Лаврова в Пекин. Эксперты назвали поездку министра в Китай прямым ударом по США.