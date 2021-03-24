Власти Дагестана разрешат работу заведениям общепита в ночное время

Махачкала, 24 марта. Власти Дагестана планируют продлить режим работы заведений общественного питания с учетом приближающегося поста у мусульман. Подготовить соответствующие предложения по работе кафе и ресторанов в ночное время поручил врио главы республики Сергей Меликов на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

В настоящее время заведениям общепита в Дагестане запрещено обслуживать население после 23:00. По мнению учредителя региональной ассоциации рестораторов Лейлы Багандовой, данное ограничение необходимо снять, так как приближается пост, во время которого мусульманам разрешено есть и пить только в ночное время. С таким предложением она обратилась к руководству республики на заседании оперштаба и заверила, что кафе и рестораны будут соблюдать все требования и рекомендации Роспотребнадзора для недопущения распространения инфекции.

В беседе с ФАН менеджер одного из кафе в Махачкале Нариман Ибрагимов отметил, что в отрасли общественного питания в Дагестане задействовано большое количество людей. Запрет на работу по ночам во время поста может лишить дохода ресторанный бизнес и, соответственно, оставить без работы персонал этих заведений.

«Во время поста мусульманам запрещено есть и даже пить воду в светлое время суток. В Дагестане сложилась традиция, по которой на ифтар (трапеза после захода солнца — Прим. ФАН) люди собираются либо у кого-то дома, либо в кафе или ресторане. Некоторые клиенты после этого в заведении задерживаются чуть ли не до утра, чтобы позавтракать перед очередным днем поста. В этих условиях работа исключительно днем теряет для нас смысл, так как в это время посетителей у нас будет крайне мало», – сказал он.

Также собеседник ФАН заверил, что с соблюдением требований эпидемиологической безопасности в случае снятия ограничения на работу в ночное время также не будет. Соответствующая система уже выстроена.

«Требования Роспотребнадзора нами соблюдаются, и распространить их на ночное время не представляет труда. Мы готовы следить за социальной дистанцией другими правилами в любое время суток», — заверил Ибрагимов.

В ходе заседания оперативного штаба предложение отменить ограничение на работу заведений общепита после 23:00 поддержали врио министра здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева и бизнес-омбудсмен республики Мурад Далгатов. Сергей Меликов подчеркнул, что при принятии подобных решений будет опираться на мнения специалистов. При этом продление времени работы кафе и ресторанов с учетом поста он назвал логичным.

«Планируется, что будут введены послабления в работе для организаций общественного питания. В связи с этим врио главы Дагестана поручил подготовить предложения по работе предприятий общепита с соблюдением ими всех необходимых требований и рекомендаций», — говорится в сообщении пресс-службы руководителя региона.

Мусульмане соблюдают пост в течение лунного месяца Рамадан, который в 2021 году продлится с 12 апреля по 12 мая. Все это время постящимся запрещено употреблять пищу от начала утренних сумерек и до захода солнца.

Ранее ФАН сообщал, что на встрече Сергея Меликова с бизнес-омбудсменом России Борисом Титовым была обсуждена возможность возобновления в республике работы банкетных залов. Предполагается, что на первом этапе заведения будут заполняться лишь наполовину.