Как «обхитрить» очередь на жилье и не переплачивать за ЖКХ. Колонка Елены Драпеко

Продолжу знакомить читателей ФАН с вопросами, которые мне удалось поднять в ходе заседания правительства Санкт-Петербурга. Две темы, касающиеся знаменитого «жилищного вопроса», кажутся мне очень важными. Речь пойдет о принципе формирования очереди на жилье для многодетных, а также о завышенной, на мой взгляд, стоимости некоторых услуг ЖКХ.

Как «перехитрить» очередь на жилье

Первый вопрос, который, считаю, заслуживает серьезного обсуждения, я задала главе комитета правительства Санкт-Петербурга по социальной политике. Речь шла об обеспечении жильем многодетных семей. В городе действует специальная программа по обеспечению жильем многодетных, но, к сожалению, эту программу по каким-то причинам объединили с другой программой. В результате многие многодетные семьи оказались в проигрыше.

Дело в том, что программу жилья для многодетных семей объединили с программой обеспечения жильем всех нуждающихся. В результате получилось не очень справедливо. Например, в семье кто-то — бабушка или дедушка — стоят на очереди на улучшение жилищных условий, а потом в этой же семье у молодых рождается третий ребенок, и они автоматически попадают в очередь для многодетных. А там — в этой очереди — уже стоят многодетные семьи, которые встали в нее несколько лет назад. Но семьи, в которых есть бабушки-дедушки, имеющие право на дополнительное жилье, ставят в очереди впереди тех, кто таких бабушек-дедушек не имеет. Что же получается, у многодетных семей, живущих вместе со старшим поколением, имеющим право на льготы, появляется шанс «перехитрить» очередь за счет таких же многодетных семей? На мой взгляд, это не совсем справедливо, и городские власти обещали подумать над этой проблемой.

Хватить «отапливать» улицу

Еще одна тема, которую мы уже несколько раз обсуждали, в том числе в рамках открытой студии, — это серьезное подорожание услуг ЖКХ, в первую очередь за отопление. Насколько я знаю, жители некоторых домов недавно получили платежки за тепло на сумму чуть ли в три раза большую, чем за аналогичный период прошлого года.

Да, февраль в этом году был морозным, отопление работало по максимуму, но в некоторых случаях мы в прямом смысле «отапливали» улицу. Не секрет, что у нас есть дома первых массовых серий, называемые в народе хрущевками, которые плохо утеплены. Чтобы поддерживать в этих домах нужную температуру, приходится тратить гораздо больше энергии, чем при отоплении, например, старого фонда. И вот теперь жителям этих хрущевок выставили за тепло огромные счета.

Думаю, и это не только мое мнение, что тут ситуацию нужно менять кардинально. Раз не было госпрограммы по утеплению в ходе капремонта этих домов, нужно менять для их жителей тарифы на отопление. Например, в домах, где стоят электрические плиты, электроэнергия стоит дешевле, чем там, где пользуются газовыми плитами. Думаю, этот принцип должен действовать и для отопления: если дом плохо утеплен, тариф за отопление должен быть ниже, чем для домов других серий. На мой взгляд, такое решение будет справедливым.