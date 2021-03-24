Шестилетняя «маугли на четвереньках» из Талдома стала поводом прокурорской проверки

Талдом, 24 марта. Прокуратура Московской области начала проверку по факту обнаружения девочки, отстающей в развитии. Как стало известно ФАН, полицейские случайно наткнулись на шестилетнюю девочку во время проверки незаконного проникновения в жилище мужчины.

Наряд полиции осуществлял патрулирование в городе Талдом. Проезжая по улице Салтыкова-Щедрина возле дома 4, они обратили внимание, что в окно жилища пытается залезть человек. Полицейские подошли к дому и постучали в дверь. Им открыла 35-летняя женщина, которая представилась иностранным именем. Правоохранители выяснили, что пытавшийся попасть в дом через окно не является преступником.

Однако в ходе осмотра жилища стражи порядка обнаружили полное захламление дома. Они также нашли там девочку, которой на вид было 3-4 года. Она была в сильно истощенном состоянии, в оборванной одежде. Ребенок не мог говорить.

Позже блюстители закона выяснили, что девочка не может ходить на двух ногах, передвигаясь исключительно на четвереньках. Она живет вместе с кошками и питается их едой. Оказалось, что на самом деле девочке шесть лет.

«По данному факту прокуратурой Московской области организовано проведение проверки. По предварительным данным, по месту проживания девочки продукты питания, детская одежда, кровать, средства гигиены для ребенка отсутствуют. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о защите прав несовершеннолетних и об охране жизни и здоровья детей», — рассказала ФАН руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.

Девочку изъяли и поместили в социальное учреждение.