«Решение принято»: Царев рассказал, когда придет конец украинским олигархам

Киев, 24 марта. Украинские олигархи вскоре попадут под раздачу. Так считает украинский политолог Олег Царев, о чем он рассказал в интервью «ПолитНавигатору».

По его мнению, первыми жертвами станут Виктор Медведчук и Игорь Коломойский, за ними последуют Дмитрий Фирташ, Петр Порошенко, Виктор Пинчук и Леонид Кучма. Ринат Ахметов, как отмечает собеседник СМИ, будет стараться стать «любимчиком», но у него, по мнению эксперта, тоже ничего не выйдет.

Царев уверен, что Украина полностью будет управляться транснациональными корпорациями. По его мнению, население постепенно будет вымирать, так как несовместимые с жизнью тарифы и отсутствие работы дадут о себе знать. Украине не останется ничего, кроме как перейти под прямой контроль Запада.

«Украинских олигархов сейчас не спасет ничего, решение принято, — пояснил Царев. — Вот точно так же, как много лет тому назад, задолго до того, как начали раскулачивать Коломойского, я общался с сотрудниками МВФ в Москве. Мы обсуждали Украину, и они мне говорили, что «у нас тут не хватит никаких денег, чтобы финансировать Украину». Все, что мы финансируем, ворует Коломойский. Ворует, выводя через Приват-банк. Мы подали расчеты в головной офис. Мы подсчитали, что проще один раз выплатить деньги за национализацию Приват-банка».

Напомнив, что Приват-банк ранее был первым по количеству депозитов. Политолог уточнил, что для того, чтобы обезопасить банковскую систему, было необходимо сразу же влить деньги в банк. Решение было принято и выполнено.

«Украина — это колония. Но если раньше заходили войска, ехали немцы на мотоциклах, занимали города и поселки, ставили везде своего офицера, который запускал предприятия. Вы знаете, что предприятия на оккупированных территориях работали, люди ходили на работу, получали заработную плату», — подчеркнул Царев.

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