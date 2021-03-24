Нижегородский школьник воткнул карандаш в живот однокласснику

Нижний Новгород, 24 марта. Ученик пятого класса получил тяжелую травму на перемене. Его одноклассник, 11-летний мальчик, воткнул ему в живот карандаш.

Инцидент произошел в одной из нижегородских школ. Между детьми вспыхнул конфликт, в результате которого мальчик получил колотую и тупую рану живота. Пострадавшего срочно доставили в больницу, где медики вытащили застрявший в полости грифель.

Родители потерпевшего уже обратились с заявлением в правоохранительные органы. Полицейские инициировали проверку и выясняют причины ссоры между детьми.

Школьник во время урока случайно вдохнул канцелярскую кнопку, сообщало издание РИА56. Инородное тело застряло в бронхах, ребенка экстренно госпитализировали. Региональное управление МВД изучает обстоятельства несчастного случая.