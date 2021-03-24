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Разработчик «Бурана» анонсировал создание нового многоразового космического корабля

Разработчик «Бурана» анонсировал создание нового многоразового космического корабля

Москва, 24 марта. НПО «Молния» разработает новый аэрокосмический корабль гражданского назначения.

Предприятие, создавшее космический корабль «Буран», анонсировало разработку нового челнока.

«За последний год мы продвинулись очень серьезно <...>. До этого момента были какие-то отдельные наработки, но не было четкой задачи. Сейчас задача поставлена, и полным ходом идет разработка гражданского многоразового комплекса с орбитальным самолетом», — утверждает гендиректор НПО Ольга Соколова.

Согласно озвученным гендиректором предприятия планам, комплекс отправится в космос в течение ближайших пяти лет. Макет корабля в реальных масштабах уже был представлен на форуме «Армия-2020» в закрытом павильоне.

Напомним, первым созданным в СССР космическим кораблем был «Буран», разработанный для выполнения разного рода задач и перевозок по маршруту Земля — космос — Земля.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил об успешной доставке 37 спутников и южнокорейского космического аппарата CAS500-1 ракетой-носителем «Союз-2.1а».

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