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Латинская Америка

Бразилия установила новый антирекорд по смертности от COVID-19

Более трех тысяч жителей Бразилии скончались от COVID-19 за сутки — Минздрав

Бразилиа, 24 марта. Самая крупная страна Южной Америки установила новый антирекорд по смертности от COVID-19 — за сутки из-за последствий заражения коронавирусом скончались более трех тысяч жителей Бразилии. Минздрав страны сообщил о смерти 3 251 человека.

Более трех тысяч жителей Бразилии скончались от COVID-19 за сутки — Минздрав

На текущий момент число подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в стране превышает 12 млн 130 тыс.

При этом бразильский Минздрав подчеркивает: с каждой неделей в стране растут темпы вакцинации от коронавируса. Уже использовано 29 млн доз препаратов от различных производителей.

В течение прошлой недели в Бразилии было зафиксировано свыше 500 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Подобные показатели уже третью неделю подряд являются самыми высокими значениями с начала пандемии COVID-19 в стране.

Более трех тысяч жителей Бразилии скончались от COVID-19 за сутки — Минздрав

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии зарегистрирован 26 февраля 2020 года. Уже 12 марта 2021 года страна вышла на второе место по числу заболевших и умерших, уступив по этим показателям лишь Соединенным Штатам.

Критическая ситуация с COVID-19 сложилась в Бразилии из-за того, что глава государства Жаир Болсонару долго время отказывался вводить антиковидные ограничения и считал пандемию «маленьким гриппом». Из-за бездействия президента многие губернаторы бразильских штатов перестали поддерживать с ним диалог и стали искать способы закупить вакцины, в том числе российский «Спутник V», в обход центральной власти.

Более трех тысяч жителей Бразилии скончались от COVID-19 за сутки — Минздрав

Газета Folha de Sao Paulo отмечает, что ситуация с распространением COVID-19, а также его нового штамма вызывает беспокойство у ВОЗ и в приграничных государства, таких как Парагвай и Уругвай.

Специалисты опасаются, что после Пасхи в Бразилии, которую отметят 4 апреля, количество новых случаев заражения COVID-19 резко возрастет.

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