Бразилия установила новый антирекорд по смертности от COVID-19

Бразилиа, 24 марта. Самая крупная страна Южной Америки установила новый антирекорд по смертности от COVID-19 — за сутки из-за последствий заражения коронавирусом скончались более трех тысяч жителей Бразилии. Минздрав страны сообщил о смерти 3 251 человека.

На текущий момент число подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в стране превышает 12 млн 130 тыс.

При этом бразильский Минздрав подчеркивает: с каждой неделей в стране растут темпы вакцинации от коронавируса. Уже использовано 29 млн доз препаратов от различных производителей.

????A vacinação contra #Covid19 cresce a cada semana. Já são mais de 29 milhões de doses distribuídas, disponíveis a mais de 20 milhões de brasileiros. Confira os públicos já contemplados, e veja as orientações da secretaria de saúde do seu município.#BrasilImunizado #VacinaBrasil pic.twitter.com/pb204P0Roy — Ministério da Saúde (@minsaude) March 24, 2021

В течение прошлой недели в Бразилии было зафиксировано свыше 500 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Подобные показатели уже третью неделю подряд являются самыми высокими значениями с начала пандемии COVID-19 в стране.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии зарегистрирован 26 февраля 2020 года. Уже 12 марта 2021 года страна вышла на второе место по числу заболевших и умерших, уступив по этим показателям лишь Соединенным Штатам.

Критическая ситуация с COVID-19 сложилась в Бразилии из-за того, что глава государства Жаир Болсонару долго время отказывался вводить антиковидные ограничения и считал пандемию «маленьким гриппом». Из-за бездействия президента многие губернаторы бразильских штатов перестали поддерживать с ним диалог и стали искать способы закупить вакцины, в том числе российский «Спутник V», в обход центральной власти.

Газета Folha de Sao Paulo отмечает, что ситуация с распространением COVID-19, а также его нового штамма вызывает беспокойство у ВОЗ и в приграничных государства, таких как Парагвай и Уругвай.

Brasil registra mais de 3.000 mortes pela Covid em 24 horas, e pandemia segue descontrolada https://t.co/r77Wwf420V — Folha de S.Paulo (@folha) March 23, 2021

Специалисты опасаются, что после Пасхи в Бразилии, которую отметят 4 апреля, количество новых случаев заражения COVID-19 резко возрастет.