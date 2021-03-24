Саботировавший выступление участник «Танцев» извинился перед Татьяной Денисовой

Москва, 24 марта. Наставница шоу «Танцы» Татьяна Денисова получила извинения от бывшего члена своей команды Даниила Патлаха, который саботировал выступление на концерте.

Первый выпуск после возвращения «Танцев» в эфир ознаменовался громким скандалом. Патлах и его партнерша вышли на сцену и не стали показывать заготовленный номер. Денисова не сомневалась, что инициатива исходила от Даниила, поэтому назвала его действия предательством и тут же выгнала из проекта.

После этого инцидента наставница отвечала на вопросы подписчиков в Instagram Stories. У хореографа уточнили, извинился ли Патлах перед ней.

«Извинялся. Но мне пока некогда с этим разбираться. Я выделяю определенное количество энергии работе, и вся она направлена на нынешний состав команды», — ответила Денисова.

Наставница подчеркнула, что сейчас не готова впускать в свое пространство других людей. Патлаха хореограф ни в чем не винит. Татьяна Денисова добавила, что могла отреагировать по-другому на его поступок, например, пожурить и наказать на следующий концерт, но была не в состоянии это сделать.

«Слишком многое поколебнулось от этого поступка», — подытожила хореограф.

В предыдущем выпуске шоу «Танцы» проект покинули первые участники, попавшие в номинацию после зрительского голосования. Во время концерта выступления танцоров оценивал певец Сергей Лазарев.