Астролог Василиса Володина рассказала об особенностях характера Путина

Москва, 24 марта. Звезда телешоу «Давай поженимся!», астролог Василиса Володина раскрыла особенности характера президента России Владимира Путина.

Обычно представителей знака Весы считают уравновешенными и спокойными людьми, однако в отношении российского лидера такая характеристика не совсем верна, отметила Володина. Путин является ярким представителем своего знака зодиака, а в его натальной карте существуют свои особенности расположения планет, добавила она.

«Весами управляет не одна Венера, и это означает, что они не только приятные люди, которые умеют себя вести в обществе. Хотя, думаю, с точки зрения этикета и галантного обхождения там все как нужно. Сатурн — консерватор, планета экзальтирующая, резко меняющая ситуацию», — рассказала астролог.

По ее словам, Весы являются «кардинальным» знаком, как Овен, Рак и Козерог. Для таких людей характерно стремление держать ситуацию под контролем. Несмотря на то, что Весы считаются символом мира и уравновешенности, это еще и знак войны, подчеркнула Володина.

«Если Марс в знаке Весы в падении, то все — налицо неуравновешенность, сопротивление, конфронтация. Поэтому Путин — типичный представитель знака Весы», — добавила она.

Также астролог указала на интересную тенденцию среди мировых лидеров. Если раньше правили люди огненной и земной стихии, то сейчас большинство глав государств являются представителями Воздуха и Воды, которые понимают человеческие ценности и обладают способностями к объединению людей, заключила она.

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