Экономист оценила предложение бизнесу сажать деревья в обмен на углеродный кредит

Уже сейчас российский бизнес должен заботиться о снижении выбросов в атмосферу парниковых газов. Такое мнение в комментарии ФАН высказала заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Углеродный кредит

Российские власти хотят передавать в аренду участки леса на Дальнем Востоке под посадку деревьев или для сохранения леса в обмен на углеродные кредиты. Об этом сообщил Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.

Сообщается, что выдавать кредиты будут лишь в том случае, если цифровая платформа зафиксирует улучшение ситуации по способности леса поглощать углекислый газ. Компании смогут реализовывать свои кредиты на торговой площадке.

Углеродный кредит — торгуемый сертификат или разрешение, предоставляющее право на выброс углекислого газа или других парниковых газов.

Лесной фонд

Как отметила Наталья Мильчакова, такая тема для России очень актуальна. Дело в том, что российские компании-экспортеры уже готовятся к введению углеродного налога в Евросоюзе с 2023 года. А так как Евросоюз — один из крупнейших торговых партнеров нашей страны, на который приходится 37% внешнеторгового оборота России, планируемый углеродный налог затронет большинство российских экспортеров.

«И, конечно, в первую очередь затронет экспортеров металлов и углеводородов. В самом Евросоюзе оценивают сумму углеродного налога, которую в совокупности будут уплачивать все российские экспортеры в ЕС, от 2 до 6,5 млрд евро в год. Однако есть прогнозы независимых экспертов о том, что именно для российских экспортеров может быть введен повышенный углеродный налог формально потому, что предприятия в нашей стране, по мнению чиновников ЕС, вроде бы недостаточно заботятся о снижении углеводородных выбросов. И поэтому наши экспортеры поставляют в ЕС «грязную» продукцию, а фактически, конечно, все из-за политики», — пояснила Наталья Мильчакова.

И, заметила экономист, если такие пессимистические для наших экспортеров прогнозы сбудутся, то ежегодная сумма углеродного налога для российских компаний может превысить официальный прогноз Евросоюза минимум в 2–3 раза, а то и в пять раз. Поэтому уже сегодня российский бизнес должен заботиться о снижении выбросов в атмосферу парниковых газов.

«Реально помочь нашим экспортерам может огромный лесной фонд России. У нашей страны уже сегодня 20% мирового лесного фонда, хотя чиновников ЕС, видимо, это не сильно убеждает в том, что мы поставляем в Европу экологически чистую продукцию. По оценкам, приводившимся в западных СМИ, существующий российский лесной фонд в 2018 году был способен поглотить только 38% выбросов парниковых газов в атмосферу. Цифра не маленькая, но и не очень большая. Значит, нужно еще сильнее увеличить лесной фонд, в частности путем посадки новых деревьев — в первую очередь на тех участках лесов, особенно тайги, пострадавших от пожаров в прошлые годы», — добавила Наталья Мильчакова.

По ее словам, ряд крупных добывающих и промышленных корпораций уже заинтересовались этим проектом. Подобная практика борьбы с вредными выбросами уже есть в Канаде, хотя эта страна тоже одна из крупнейших в мире по запасам лесного фонда. Но не менее интересен опыт Израиля, который еще в 70–80-е годы XX века призвал не только предприятия, но и граждан посадить хотя бы по одному дереву в целях озеленения страны, находящейся в пустыне.

«Сегодня Израиль — это зеленая и цветущая страна, насколько, конечно, это позволяют ей климатические условия. Было бы неплохо и у нас такую инициативу распространить еще и на граждан на добровольной основе, и желающих будет немало», — рассказала Наталья Мильчакова.

Напомним, что посадки лесополос населением практиковались еще в СССР в послевоенный период, то есть в 40–50-е годы XX века. Это были инициативы партии и комсомола, которые тогда получили название «сталинская лесополоса». Это стало одним из факторов увеличения лесного фонда нашей страны.