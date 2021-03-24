Минсельхоз не прогнозирует дефицита сахара в России

Москва, 24 марта. Отечественный рынок обеспечен сахаром в необходимом объеме. Дефицита продукции нет, и в будущем не предвидится. Соответствующей информацией поделились в Минсельхозе России.

Поддержанию стабильной ситуации будет способствовать расширение земель под выращивание сахарной свеклы, новые меры поддержки, включая возмещение затрат на производство и продажу сахара, льготные кредиты на покупку свеклы, а также применение мер таможенно-тарифного регулирования, передает «Коммерсантъ».

По словам представителей ведомства, стороны соглашений о стабилизации стоимости сахара выполняют взятые на себя обязательства и отгружают продукцию в объемах, полностью отвечающих потребностям внутреннего рынка. В декабре прошлого года для сдерживания цен правительство и торговые сети подписали соглашение о ценовом регулировании. В настоящее время отпускная стоимость белого сахара находится на уровне 36 рублей за килограмм, розничная — 46 рублей.

Ранее сообщалось, что власти России планируют продлить «заморозку» цен на сахар и подсолнечное масло. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы правительства после встречи с вице-премьером Андреем Белоусовым.