Актер Виталий Гогунский назвал причину развода с первой женой

Москва, 24 марта. Популярный актер Виталий Гогунский был счастлив в первом браке с Анной Жюсталь. Но долго эти отношения не продержались.

Гогунский стал гостем программы «Судьба человека» и откровенно рассказал о личной жизни, в частности, о знакомстве с первой женой. По его словам, с Анной он начал встречаться не сразу. Какое-то время он ухаживал за сестрой девушки, а потом влюбился в будущую жену. Жюсталь сперва отказала звезде «Универа» в отношениях, поскольку на него были виды у ее сестры.

«Я настаивал. С ней я узнал, что такое теплота, понимание, поддержка и спокойствие. Мы расписались во Флоренции. Мы были счастливы как дети», — сказал Гогунский в беседе с Борисом Корчевниковым.

К моменту брака Анны и Виталия у Гогунского уже была дочь от модели Ирины Маирко. Артисту казалось, что он обделяет вниманием свою новую возлюбленную.

«К сожалению, потом вмешались определенные обстоятельства. Они повлияли на наши с Аней отношения. Так сложилось. Мне показалось, что она обделена моим вниманием. Что я слишком люблю дочь. Я был слишком измотан», — добавил Гогунский.

После брака с Жюсталь Гогунский женился на матери своего ребенка. Но брак с Маирко был недолгим. Отношения между бывшими супругами весьма напряженные. Маирко обвинила Гогунского во лжи в общении с дочерью.