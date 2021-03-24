ЦБ и Генпрокуратура РФ потребовали ужесточить ответственность за незаконный сбор данных

Сбербанк предложил вынести в отдельную статью ст. 183 УК РФ преступления, связанные с банковской тайной. С таким заявлением на первом заседании межфракционной рабочей группы по борьбе с киберпреступностью Госдумы РФ выступил заместитель председателя правления ПАО Сбербанк Станислав Кузнецов.

«Нет ясности, кто и за какие действия несет ответственность. Не предусмотрена уголовная ответственность за совершение преступления группой лиц и очень низкие санкции. Мы предлагаем выделить преступления, связанные с банковской тайной, в отдельную статью УК РФ, описать границу разделения ответственности за преступления и административные проступки, что такое неправомерный доступ к банковской тайне, конкретизировать, что понимается под незаконным способом собирания сведений. Указать, в каких случаях лицо не подлежит ответственности и увеличивать санкции, добавить квалифицирующий признак о группе лиц», — сообщил глава комитета Ассоциации банков России.

Мошенники незаконно завладевают персональными данными россиян, пользуясь базами данных МВД, таксомоторных парков, авиа и железнодорожных касс, отметил Станислав Кузнецов. Фамилия, имя и отчество, год рождения, номер телефона, электронная почта продаются и обращаются на теневых рынках. Такая безнаказанность — результат неэффективного законодательства, заявили в Центробанке.

«Утяжеление наказания действительно требуется. Имеет смысл ограничить право заниматься деятельностью в финансовой сфере, — считает первый замдиректора Департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев. — Когда речь идет о хищении банковской тайны, это как минимум от нескольких десятков записей до нескольких миллионов. Тяжесть последствий в этом случае несоизмерима с наказанием, предусмотренным данной статьей».

Масштаб киберпреступности в России говорит о серьезной угрозе национальной безопасности, констатировали члены рабочей группы, в которую вошли представители всех фракций Госдумы, профильных ведомств, отраслевых союзов, бизнеса. По данным МВД, в январе 2021 года число атак, связанных с потерей персональных и банковских данных, увеличилось на 32%, по сравнению с прошлым годом, а доля краж в сфере высоких технологий выросла до 25%.

«Если мы говорим о внесении изменений в 183 статью, надо начинать с терминологии. Сегодня в 28 главе УК закреплено понятие компьютерной информации. В другом законодательстве встречается электронная информация, — отметил прокурор отдела ГУ по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью Генпрокуратуры РФ Николай Гудков. — Минцифры прорабатывает соответствующие поправки в законодательство о персональных данных, это не только федеральные законы, но и уголовное законодательство. Мы вносили свои предложения, связанные с усилением ответственности за сбор, хищение и иные действия незаконные с персональными данными».

Популярным орудием мошенников стали фишинговые сайты, которые позволяют считывать персональные данные пользователей через их компьютеры. Так, Центр киберзащиты Сбербанка выявляет десятки фишинговых сайтов в день.

«Это серьезная проблема, которая обострилась, когда в период пандемии председатель правительства вносит предложения о том, что будут выплачиваться пособия, а к концу его выступления появляются сайты, предлагающие зарегистрироваться, получить эти пособия, — сказал Станислав Кузнецов».

Программисты способны быстро отличить мошенника от сотрудника банка, например, при появлении сайтов с идентичными доменами. А вот доказать, что создатели сайта действуют на территории России без лицензии, трудно, отметили в ЦБ.

«Происходит два пути: либо это вносится в список запрещенных сайтов Роскомнадзором, но через легкие инструменты, такие как VPN, это все обходится. Есть формат разделегирования сайтов, когда уничтожается полное имя, — сказал Станислав Кузнецов. — Бывает, что реагирование происходит оперативно, бывает, что он не разделегируется. Повлиять мы на эту ситуацию, к сожалению, не можем».

Как рассказал в интервью ФАН председатель Комитета по информационной политике Госдумы РФ Александр Хинштейн, ситуацию должен исправить законопроект о блокировке мошеннических сайтов и финансовых пирамид.

«Центробанк будет наделен полномочиями обращаться в прокуратуру для блокировки сайтов с такой информацией. Это возможность быстро блокировать сайты, на которых у людей забирают деньги», — пояснил депутат.

После отзыва правового управления Госдумы законопроект должен быть рассмотрен во втором чтении. В комитете надеются, что он будет принят в весеннюю сессию.