Аналитики ожидают роста депозитных ставок в России до 1%

Москва, 24 марта. Средние ставки по кредитам и депозитам до конца 2021 года могут вырасти от 0,75% до 1%, считают аналитики рейтингового агентства НКР.

По их мнению, повышение ставок пока не окажет существенного влияния на динамику кредитования. Сперва спрос на кредиты может временно усилиться, когда заемщики поспешат оформить ссуду на выгодных условиях. Однако даже с учетом повышения ставки останутся на довольно низком уровне. При этом, по прогнозу экспертов, портфель ипотеки впервые в истории обгонит по объему потребительские кредиты, передает РИА Новости.

Ставки по депозитам будут расти менее активно, скорее всего в пределах 0,5-0,75%, ожидают аналитики НКР. Сейчас средняя максимальная в первой десятке российских банков составляет около 4,5%, что ниже текущей годовой инфляции. По мнению специалистов, повышение ставок может остановить уход денег со срочных депозитов на накопительные счета и в доходные инструменты фондового рынка.

Банк России на прошлой неделе впервые с конца 2018 года повысил ключевую ставку до 4,5%. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о возвращении регулятора к нейтральной денежно-кредитной политике, что означает дальнейшее повышение ключевой ставки. Вероятно, что до конца этого года показатель может вырасти до 5-6%.