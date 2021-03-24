ВОЗ заявила, что Европа нуждается в российской вакцине от COVID-19

Женева, 24 марта. Страны Европы действительно нуждаются в российской вакцине от коронавирусной инфекции «Спутник V».

Такое мнение высказал директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. По словам специалиста, он никогда не понимал скептицизма по поводу усилий России зарегистрировать «Спутник V», пишет ТАСС.

«С самого начала я выступал за доверие. В России существует длительная история производства, разработки и освоения вакцин, и я верю в них», — подчеркнул Клюге.

На данный момент Европа борется с нехваткой вакцин против коронавируса. Эксперт выразил надежду на то, что «Спутник V» в скором будущем станет использоваться в регионе.

«Я в нее верю, она нам нужна», — заявил Клюге.

Мэр из Аргентины Хуан Карлос Гаспарини ранее поблагодарил Россию и президента Владимира Путина за возможность привиться «Спутником V». 2 марта 2021 года Гаспарини явился в порядке общей очереди на вакцинацию и сфотографировался с портретом российского лидера.

Вечером 23 марта Путин привился от коронавируса одной из российских вакцин. Глава государства чувствует себя хорошо, пишет «Ридус».