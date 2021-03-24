Newsweek: Пентагон столкнулся со множеством проблем при разработке гиперзвукового оружия

Вашингтон, 24 марта. Пентагон серьезно обеспокоен успехами России в сфере разработки гиперзвукового оружия. Об этом пишет американское издание Newsweek.

Счетная палата американского правительства призвала Пентагон пересмотреть концепцию программ по разработке гиперзвукового оружия, поскольку страна рискует лишиться вооружений, которые в будущем будут предопределять исход противостояний. Перевод статьи Newsweek приводит «ПолитРоссия».

Американские военные обратили внимание, что Россия и Китай уже развернули гиперзвуковое оружие и серьезно опережают США в этом направлении.

«В США нашли 70 проектов, связанных с разработкой гиперзвукового оружия, на которые пришлось инвестировать около 15 миллиардов долларов с 2015 по 2024 финансовый год», — отмечают авторы Newsweek.

Счетная палата предложила Пентагону реформировать структуру гиперзвуковых исследований, не дожидаясь окончательного провала этих проектов из-за большого количества проблем. Специалисты агентства уверены, что быстрый прогресс в столь важных разработках возможен лишь при четком разграничении руководящих ролей, ответственности и полномочий.

Сейчас в США реализуются две программы по разработке наступательного гиперзвукового оружия. Также изучаются возможности применения этих систем для защиты государства от атак извне.

Армия и флот Соединенных Штатов ведут совместную работу над проектом Common-Hypersonic Glide Body. Первый успешный полет прошел в марте этого года.

В Пентагоне рассчитывают принять на вооружение гиперзвуковое оружие морского базирования к 2023 году, а в 2024 году — ракету, запускаемую с подводных лодок.

Ранее британские эксперты подсчитали, что несуществующая американская гиперзвуковая ракета способна за 20 минут долететь и разрушить Москву.