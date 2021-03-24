Школьница провалилась под лед в центре Екатеринбурга

Екатеринбург, 24 марта. Девочка ушла под воду с головой во время прогулки в центре Екатеринбурга, но сумела вовремя схватиться за край льда.

Инцидент произошел в екатеринбургском городском пруду. По словам очевидцев, на замерзшей реке гуляли две девочки, но в какой-то момент лед треснул и одна из школьниц оказалась в ледяной воде с головой. Подруга тонувшей, вероятно, сильно испугалась и убежала. Однако школьница, пребывая в шоковом состоянии, смогла ухватиться за кромку льда и подняться на сушу.

Вскоре к ребенку подоспели сотрудники бизнес-центра, которые наблюдали за произошедшем. Они отвели девочку в здание, чтобы та могла согреться и сообщить родителям о ситуации. По предварительной информации, школьница не пострадала, ее практически сразу отправили домой.

Семья ушла под лед на машине в Приморье, сообщал сайт 360tv.ru. Выбраться из салона авто никому не удалось.