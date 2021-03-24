Тушь — вещь незаменимая в косметичке каждой женщины. Без нее невозможно придать глазам выразительность, она важна и в дневном макияже, и в вечернем. И даже если девушка предпочитает минималистичный make-up, именно тушь становится косметическим средством №1 для естественного образа. Как ни крути, без нее не обойтись, а потому выбор качественного, удобного и желательно недорогого средства важен.

Как подобрать лучшую тушь для объема ресниц? Как найти идеальный косметический продукт для удлинения? По какому принципу выбирать состав при склонности к аллергическим реакциям? Журналист ФАН нашел ответы на эти вопросы и составил рейтинг лучших тушей для ресниц от бюджетных до люкс-сегмента.

Самые лучшие туши для ресниц 2021 года — критерии выбора

О том, какой эффект оказывает на реснички тушь, производитель заявляет на упаковке. И эти обещания определяются не только формой кисточки, которую можно визуально оценить в магазине. Куда большее значение имеет состав средства, которое способно удлинять, придавать объем или не размазываться по векам, если девушка попала под дождь или всплакнула на премьере мелодрамы. Составы тушей с разным эффектом серьезно отличаются.

Для объема

Чтобы даже редкие реснички выглядели как роскошный веер, основу состава формирует воск. Обычно производители используют пчелиный воск, действие которого усиливают силиконовыми полимерами. Такая формула придает средству мягкую текстуру, позволяет ему равномерно обволакивать реснички и буквально «достраивать» их.

Лучшая объемная тушь довольно быстро подсыхает, что позволяет наносить ее слой за слоем. В зависимости от желаемого результата эффект может быть легким, естественным или выраженным, «театральным». При послойном нанесении качественный состав не образует комочков, а реснички не склеиваются между собой. Для распределения средства нужна щеточка с частыми щетинками: силиконовая «расческа» с редкими зубчиками с задачей не справится.

Для удлинения

Большинство средств, представленных на рынке, универсальные. Они отвечают и за придание объема, и за увеличение длины ресничек. Исключительно удлиняющих тушей не так много. Это связано с тем, что эффект, который они создают, довольно аскетичный.

Их выбирают лишь девушки, которые предпочитают полный минимум косметики на лице и абсолютно довольны густотой своих ресниц. А так как влюбленных в свою внешность покупательниц не так много, производители и не спешат предлагать десятки разнообразных средств. Тем не менее лучшую удлиняющую тушь найти можно.

В ее составе увеличено содержание гибких полимеров и присутствуют волокна микрофибры. Именно они и отвечают за дополнительные миллиметры на кончиках ресничек. Кисточка, которая позволяет равномерно распределять такой состав по ресницам, сохраняя микрофибровые волокна, — спиральной формы.

Водостойкая

Как косметика на каждый день водостойкая тушь не нужна. Она хороша летом, когда есть риск, что макияж потечет на улице в очень жаркую погоду. С ней не страшно отправиться в бассейн или на отдых к морю. Даже при контакте с водой качественное средство останется на ресничках, не потечет и не будет осыпаться.

Такими свойствами обладает состав, в котором комбинируются несколько видов воска, силиконов и летучих растворителей. Его неприятная особенность в том, что он увеличивает риск аллергических реакций. Чем больше «синтетических» компонентов включает тушь, тем выше вероятность, что кожа или слизистые оболочки отреагируют самым неприятным образом.

Поэтому девушкам со склонностью к аллергическим реакциям использовать водостойкую тушь нужно очень аккуратно, время от времени и лишь по необходимости. То же касается женщин, которые носят контактные линзы: состав туши способствует их быстрому загрязнению. Еще одно противопоказание такой туши — слабые и тонкие реснички, склонные к выпадению. Так как водой смыть средство не получится, нужно использовать специальные составы. А трение ватным диском еще больше травмирует слабые реснички.

Для подкручивания

Отлично подойдет девушкам, которых природа наградила длинными ресницами. Ее задача — создавать аккуратный изгиб каждой реснички и фиксировать его, а вот придавать объем она не умеет. Поэтому средство сохнет очень быстро, не предполагает многократного нанесения.

В его составе компоненты, способные мгновенно фиксировать волоски. В этом качестве используются смолы и кератин. Состав может создавать риск аллергических реакций, поэтому девушкам со склонностью к аллергии с тушью для подкручивания ресничек нужно быть осторожными.

Кисточка — важный элемент средства. Именно она изгибает ресницы так, как это необходимо. Правильная кисточка будет пушистой, с разноуровневыми щетинками. Она равномерно распределяет тушь и подкручивает реснички.

С эффектом накладных ресниц

Такое средство выбирают для вечернего макияжа, а девушки, привыкшие акцентировать в образе только глаза, используют каждый день. Однако выбрать хорошую тушь этой категории непросто, и нет смысла искать ее в бюджетных вариантах. Лучшие туши с эффектом накладных ресниц включают дорогостоящие компоненты.

Среди них протеины шелка, синтетические волокна, средства-фиксаторы. Полимерные волокна удлиняют и утолщают волоски, протеины шелка делают их мягкими и податливыми для подкручивания и не позволяют соседним ресничкам склеиваться. Фиксаторы же должны действовать быстро, чтобы мгновенно «схватить» полученные форму и объем.

По этой причине тушь требует особой аккуратности и быстроты движений при нанесении. Чтобы приспособиться к щеточке, понадобится время: она всегда крупная, с длинными щетинками, которые расположены ровно или по спирали.

Гипоаллергенная

Аллергические реакции всегда индивидуальны. Аллергия может развиться на любое косметическое средство, даже на лучшие гипоаллергенные туши для ресниц. Поэтому при выборе необходимо ориентироваться на личные ощущения. Но есть несколько подсказок в составе средства, которое с меньшей вероятностью повлечет зуд век, отек и покраснение.

В гипоаллергенной туши не будет продуктов нефтепереработки, а также парабенов, воска пальмового дерева и отдушек с интенсивным запахом. Вместо них используются натуральный пчелиный воск и глицерин. Основа средства водная, а потому вау-эффекта накладных ресниц ожидать не стоит. Максимум, на что можно рассчитывать, — это равномерное прокрашивание волосков и придание небольшого объема. Предпочтительны также составы с ухаживающими компонентами: протеинами шелками, витамином Е, пантенолом.

Чем отличается бюджетная тушь от дорогой

Разброс цен на туши для ресниц огромен. Недорогие стоят от 300 рублей, премиального сегмента — более 2000 рублей. Чем объясняется такая разница в стоимости? Причина снова в составе. Хорошая недорогая тушь для ресниц вовсе не обязательно разочарует. Она может придавать достойный объем, может неплохо удлинять волоски, даже будет хорошо носиться целый день.

Но такие средства, в отличие от представителей люкс-сегмента, не проходят офтальмологическое тестирование. Качество используемых компонентов обычно ниже, а при смывании они размазываются по коже век.

Показатель «хорошего тона» современной туши — ее аккуратное удаление без растекания. Средство снимается с каждой реснички, как колпачок. Глаза остаются чистыми, под глазами с утра нет темных кругов, да и в течение дня вероятность, что макияж потечет, значительно ниже.

Топ лучших тушей для ресниц

В этом рейтинге мы собрали лучшие туши для ресниц, ориентируясь на отзывы экспертов и покупательниц. В топ вошли представители бюджетного сегмента, среднеценового масс-маркета и премиальных брендов.

Saemmul Perfect Curling Mascara

Бренд Saem азиатский и появился на российском рынке недавно. Но, по мнению покупательниц, это одна из лучших бюджетных тушей для ресниц, которая сочетает хорошее прокрашивание ресничек, заметное подкручивание и достойный объем. Отлично наслаивается, наносится аккуратно даже в 2-3 слоя. Выразительный взгляд сохраняется надолго. Важная особенность — простое и без следов под глазами удаление с ресниц. Снимается тушь так же, как аналоги премиального сегмента: слегка смочив реснички, можно удалить ее «колпачками».

По отзывам, средство ложится ровно, прекрасно подходит для коротких ресничек, не размазывается и не течет. При покупке нужно внимательно смотреть на срок годности: недобросовестные продавцы могут предложить «просрочку». К кисточке нужно приноровиться: изогнутая щеточка может пачкать веки.

Средняя цена 436 рублей.

Vivienne Sabo Cabaret Premiere

На российском рынке эта тушь появилась в 2009 году и с тех пор уверенно сохраняет статус бестселлера. Ее считают лучшей тушью для коротких ресниц, ведь она одновременно формирует объем и удлиняет. А если свои ресницы и так достойной длины, создает эффект накладных. Небольшая силиконовая кисть с частыми щетинками равномерно наносит состав. На самой кисти излишков не остается, поэтому она расходуется экономно. Дополнена ухаживающими компонентами. Для многих покупательниц серьезным плюсом является широкая палитра цветов, предложенная производителем. Кроме черного в ней есть и синий, и фиолетовый, и даже бирюзовый.

Среди плюсов девушки выделяют доступную стоимость, красивый цвет и роскошный эффект накладных ресниц. Недостатком считают саму щеточку: не всем удобно пользоваться ею из-за жесткости.

Средняя цена 348 рублей.

LUXVISAGE Секрет Роскошных Ресниц

Производитель обещает покупательницам подарить эффект роскошных ресниц, а благодаря более чем доступной стоимости девушки не против оценить его на себе. У средства мягкая консистенция, оно хорошо ложится в один-два слоя и создает аккуратный объем. Универсально, подходит для дневного и повседневного макияжа. Пользоваться кисточкой удобно: она среднего размера, скругленной формы, с частыми щетинками.

Покупательницы отмечают достойное качество средства, аккуратный вид ресничек и действительно заметный объем при использовании продукта. Единственный существенный недостаток туши — склонность к высыханию. Она быстро густеет и уже не ложится столь же идеально, как после вскрытия флакона.

Средняя цена 250 рублей.

Белита Luxury Королевский объем

Торговая марка «Белита» белорусская, на российском рынке представляет косметику бюджетного сегмента. Эта тушь, по мнению покупательниц, одна из прекрасных находок по доступной цене. Среди ее преимуществ — большой флакон, удобная кисть с силиконовыми щетинками, экономный расход средства и ухаживающие компоненты в составе. Но главное, тушь действительно создает роскошный объем, который будет и вовсе «театральным», стоит наложить ее в пару слоев.

По словам девушек, использовавших эту тушь, она хороша на каждый день. И удлиняет, и загибает реснички, легко наносится и хорошо смывается. Среди недостатков называют короткий срок «жизни» туши: через некоторое время она подсыхает и хуже ложится. А сам тюбик быстро теряет вид: краска с него стирается.

Средняя цена 379 рублей.

Bourjois Twist Up The Volume

Эта тушь — еще один «старожил» рынка, и внимание к ней покупательниц не ослабевает. Ее считают лучшей тушью для удлинения ресниц. Ее кисточка поворотная, благодаря чему сначала можно прокрасить волоски от века до кончиков, а потом придать им дополнительный объем. В состав введен угольный пигмент, из-за чего даже при однослойном нанесении цвет ресниц получается насыщенным.

Из плюсов покупательницы отмечают стойкость туши, наличие в ней ухаживающих компонентов, отсутствие комочков и доверие к бренду. Недостаток — невозможность получить эффект накладных ресниц, а при попытке нанести средство в несколько слоев ресницы некрасиво склеиваются. Две щеточки тоже не слишком удобны: эффект комбинированного применения отмечают не все девушки.

Средняя цена 570 рублей.

L'Oreal Volume Million Lashes So Couture

Покупательницы называют ее универсальной. Она предлагается в среднем ценовом сегменте и не бьет по карману. Помогает придать взгляду выразительность и красоту, так как обладает эффектами удлинения и объема. Нужен более заметный результат — можно наложить состав в два слоя. А для повседневного использования достаточно и одного взмаха по ресничкам. Текстура кремовая, суховатая, потому даже при первом применении не пачкает веки и быстро подсыхает.

Но и пользоваться ею долго, к сожалению, не получится. По отзывам покупательниц, заканчивается тушь куда быстрее, чем хотелось бы. А для удаления нужно использовать специальные средства: просто смыть водой ее не получится.

Средняя цена 406 рублей.

YSL Volume Effet Faux Cils The Curler

Внимание к этой туши привлекает дизайн щеточки. Она изогнутая, с щетинками разной длины, помогает быстро придать ресничкам привлекательный изгиб, а ложится без намека на комочки. Эти качества позволяют называть ее одной из лучших тушей для ресниц люкс: она справится даже с плотными и густыми, непослушными ресницами. Консистенция средней плотности позволяет послойное нанесение. И с каждым слоем взгляд получается все более открытым и выразительным.

Как продукт премиального сегмента, проходит офтальмологическое тестирование, обладает приятным ароматом. Снимается «колпачками», не оставляя темных кругов. Недостаток средства — короткий срок жизни. При такой стоимости хотелось бы, чтобы тушь сохраняла исходную текстуру подольше.

Средняя цена 1830 рублей.