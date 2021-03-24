Показатели продаж электрокаров с пробегом выросли на 43% в России

Москва, 24 марта. Продажи подержанных электромобилей на вторичном рынке РФ увеличились на 43% в феврале 2021 года по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года. Об этом следует из данных «Автостата».

В прошлом месяце было реализовано 386 подержанных электромобилей. Большинство из них — модель Nissan Leaf (86%), в количественном отношении — 332 экземпляра. Кроме того, в феврале было приобретено на вторичном отечественном рынке 16 электрифицированных Chevrolet Bolt, девять штук Tesla Model S, восемь единиц Tesla Model 3, шесть машин Tesla Model X и BMW i3, пять экземпляров Mitsubishi I-Miev, два Jaguar I-Pace и по одному Hyundai Ioniq и Hyundai Kona, передает ИА REGNUM.

В текущем году ожидается рекордное ежегодное увеличение доли электрокаров на мировом автомобильном рынке, согласно прогнозу аналитической организации Oxford Economics. Ранее сообщалось, что механизм заключения договоров купли-продажи транспортных средств через портал «Госуслуги», который планируется ввести с 1 мая 2021 года, значительно упростит оформление сделок.