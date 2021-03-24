Bloomberg узнал условие для предоставления углеродных кредитов бизнесу в РФ

Москва, 24 марта. Российские власти планируют передавать в аренду участки земли на Дальнем Востоке под посадку деревьев для сохранения леса в обмен на углеродные кредиты, пишет Bloomberg.

По данным издания, государство будет выдавать кредиты в случае, если власти обнаружат улучшение ситуации со способностями леса поглощать углекислый газ. Компании, в свою очередь, получат возможность реализовывать кредиты на торговой площадке. Углеродный кредит представляет собой сертификат или разрешение на выброс углекислого газа и других парниковых газов.

Источник, сообщивший эту информацию, Bloomberg не указывает. При этом в публикации приводятся слова министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова о российских лесах. По его мнению, на долю России приходится 20% мировых лесов. Как отметил Чекунков, у России есть возможность превратить их в крупнейших центр улавливания углерода.

Компания «Роснефть» ранее предложила новые методы борьбы с углеродным загрязнением. Планируется, что имеющаяся инфраструктура будет использоваться для улавливания углекислого газа. Кроме того, предприятие намерено реализовать проект по переработке углеродных загрязнений в топливо.