Китайские аналитики назвали визит Лаврова в Пекин ударом по США

Пекин, 24 марта. Визит главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова в Китай стал прямым ударом по США, считают аналитики из Поднебесной.

Лавров и его китайский коллега Ван И подтвердили тесные связи между двумя странами на совместной встрече, которая состоялась во вторник в КНР. Также дипломаты подвергли критике санкционную политику Запада в отношении Москвы и Пекина.

«Лавров заявил, что санкции сближают Россию и Китай. Также он обвинил западные страны в том, что они пытаются навязать свои правила всем остальным участникам мировых отношений», — передает "ПолитРоссия".

Министры сошлись во мнении, что ни одна страна не должна пытаться навязывать свою форму демократии другим. Лавров и Ван И назвали недопустимым вмешательство во внутренние дела суверенного государства под предлогом продвижения демократии.

Ранее глава российского МИД заявил, что Евросоюз уничтожил отношения между Москвой и Брюсселем.