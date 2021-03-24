Аксенов допустил начало третьей волны коронавируса в Крыму

Симферополь, 24 марта. Глава Крыма Сергей Аксенов допустил начало третьей волны распространения коронавирусной инфекции на полуострове.

Аксенов не исключает такой возможности на фоне прогнозов ученых и недостаточно сформированного популяционного иммунитета.

В связи с этим глава Крыма призвал население республики не расслабляться и продолжать соблюдать все предписанные меры по предотвращению распространения COVID-19. Наряду с этим масочный режим в помещениях останется действующей мерой предосторожности.

Инфекционист Александр Горелов ранее заявил, что третьей волны коронавируса в России нет. По его словам, российские регионы на самом деле «никак не выберутся» из первой.