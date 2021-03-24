Российской вакциной «Спутник V» хотели бы привиться более четверти французов

Париж, 24 марта. Вакцинацию от коронавируса российским препаратом «Спутник V» хотели бы пройти 26% жителей Франции. Об этом свидетельствуют результаты опроса компании IFop.

Французы наиболее нетерпимо относятся к ограничениям из-за коронавируса, говорится в исследовании. Более трети опрошенных считают, что вред от самоизоляции намного сильнее, чем вред от пандемии COVID-19. Среди жителей страны 26% граждан готовы вакцинироваться российским препаратом, если бы была такая возможность. При этом желающих привиться именно этой вакциной гораздо больше среди тех, кто уже получил укол, — 41%. Опрос проводился по заказу радио Sputnik.

Ранее министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца высказался за одобрение «Спутника V». Государство нуждается в безопасных и эффективных вакцинах.