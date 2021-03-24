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Российской вакциной «Спутник V» хотели бы привиться более четверти французов

Российской вакциной «Спутник V» хотели бы привиться более четверти французов

Париж, 24 марта. Вакцинацию от коронавируса российским препаратом «Спутник V» хотели бы пройти 26% жителей Франции. Об этом свидетельствуют результаты опроса компании IFop.

Французы наиболее нетерпимо относятся к ограничениям из-за коронавируса, говорится в исследовании. Более трети опрошенных считают, что вред от самоизоляции намного сильнее, чем вред от пандемии COVID-19. Среди жителей страны 26% граждан готовы вакцинироваться российским препаратом, если бы была такая возможность. При этом желающих привиться именно этой вакциной гораздо больше среди тех, кто уже получил укол, — 41%. Опрос проводился по заказу радио Sputnik.

Ранее министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца высказался за одобрение «Спутника V». Государство нуждается в безопасных и эффективных вакцинах.

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