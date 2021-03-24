Названо условие для сохранения недвижимости в Крыму для иностранцев

Симферополь, 24 марта. Иностранные граждане смогут сохранить недвижимость в Крыму с учетом новых правил. Для этого нужно оформить в собственность дом, взяв в аренду землю под ним.

Иностранцам дают возможности сохранить недвижимость с учетом новых правил. Согласно нововведению, люди, которые не являются гражданами России, не могут владеть землей на территории полуострова. Об этом сообщили ТАСС в Госсовете Республики Крым.

При этом запрет распространяется только на землю. Если иностранный гражданин имеет дом в собственности, то он может отдать земельный участок муниципалитету. Затем арендовать его. Тогда дом останется в собственности. Кроме того, если иностранец подает заявку на аренду, то у него появляется приоритет перед другими претендентами.

До этого сообщалось, что производственно-аграрное объединение «Массандра» стало собственностью Крыма. Его передали из федеральной собственности.