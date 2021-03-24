Клишас прокомментировал выводы Венецианской комиссии по конституционной реформе в РФ

Москва, 24 марта. Некоторые выводы Венецианской комиссии Совета Европы по поправкам в Конституцию России ошибочны. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, передает корреспондент ФАН.

«Заключение Венецианской комиссии носит промежуточный характер. Мы продолжаем работу с комиссией. Сейчас по ряду позиций заключение говорит о том, что отдельные выводы комиссии просто ошибочны и не учитывают развитие правовых институтов России за последние 30 лет», — сказал он журналистам.

Парламентарий предположил, что в окончательном заключении, которое ожидают летом 2021 года, с учетом принимаемых во исполнение Конституции законов «верх возьмет сугубо правовой подход к конституционной реформе в России».

Ранее Венецианская комиссия Совета Европы опубликовала заключение по поправкам в основной закон России. В документе указываются «некоторые серьезные недостатки в Конституции и процедуре принятия поправок». Например, эксперты сделали вывод о том, что поправки диспропорционально усилили позицию президента России и упразднили ряд сдержек и противовесов, изначально предусмотренных в Конституции.

Ранее Андрей Клишас сообщил, что Совет Федерации не готовит никаких инициатив по запрету одиночных пикетов в России.