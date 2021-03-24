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Философ Чарнецки объяснил, что мешает Зеленскому быть президентом Украины

Философ Чарнецки объяснил, что мешает Зеленскому быть президентом Украины

Варшава, 24 марта. Президент Украины Владимир Зеленский имел шанс изменить жизнь граждан страны к лучшему, но он им не воспользовался, так как оказался не готов к роли главы государства.

Об этом рассказал польский философ Радослав Чарнецки. По его словам, формула «анти-Петя», которую Зеленский использовал в избирательной кампании, оказалась крайне недальновидной и быстро исчерпала себя.

Помимо этого, философ добавил, что Зеленский в качестве бывшего актера на посту президента ожидает признания, похвалы и аплодисментов, что для политика является нежелательным.

«Несмотря на огромную общественную поддержку, Зеленский остался заложником своего окружения из «Квартала 95», которое он перевез сначала на Банковую, а затем и в центральные органы власти», — отметил эксперт.

Ранее официальный сайт президента ошибся при публикации распоряжения Зеленского. В тексте говорилось об увольнении главы Кропивницкой районной государственной администрации Кировоградской области. Однако получилось так, что "уволили" самого Зеленского.

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