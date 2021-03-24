Философ Чарнецки объяснил, что мешает Зеленскому быть президентом Украины

Варшава, 24 марта. Президент Украины Владимир Зеленский имел шанс изменить жизнь граждан страны к лучшему, но он им не воспользовался, так как оказался не готов к роли главы государства.

Об этом рассказал польский философ Радослав Чарнецки. По его словам, формула «анти-Петя», которую Зеленский использовал в избирательной кампании, оказалась крайне недальновидной и быстро исчерпала себя.

Помимо этого, философ добавил, что Зеленский в качестве бывшего актера на посту президента ожидает признания, похвалы и аплодисментов, что для политика является нежелательным.

«Несмотря на огромную общественную поддержку, Зеленский остался заложником своего окружения из «Квартала 95», которое он перевез сначала на Банковую, а затем и в центральные органы власти», — отметил эксперт.

Ранее официальный сайт президента ошибся при публикации распоряжения Зеленского. В тексте говорилось об увольнении главы Кропивницкой районной государственной администрации Кировоградской области. Однако получилось так, что "уволили" самого Зеленского.