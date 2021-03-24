Звезда «Универа» Гогунский не платил алименты два года

Москва, 24 марта. Звезда сериала «Универ» Виталий Гогунский признался, что два года не платил алименты на свою дочь Милану, которая после развода живет с матерью, моделью Ириной Маирко.

Актер пожаловался, что после расставания с женой практически не видится с наследницей. Сейчас артист готовится погасить все долги перед наследницей и бывшей супругой.

«Я не платил алименты два года. Я просто отдал при расставании все. Попросил юристов, чтобы они занялись этим вопросом. Все закрою в самое ближайшее время», — заявил Гогунский в программе «Судьба человека».

Артист также рассказал, что познакомился с Ириной Маирко на съемочной площадке «Универа» — модель пригласили в сериал для эпизодической роли. Милана родилась в 2010 году, но на ее матери актер женился, когда девочке было уже семь лет. Родители Гогунского отговаривали его от этого брака, и сейчас артист понимает, что они были правы. По словам актера, они с бывшей женой разные люди.

Гогунский и Маирко развелись почти два года назад, но между ними до сих пор возникают публичные конфликты, сообщает сайт 360tv.ru. Актер неоднократно утверждал, что экс-супруга не дает ему общаться с дочерью. Ирина Маирко, напротив, уверяет, что артист сам забыл про наследницу.