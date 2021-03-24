Кому в РФ повысят пенсии с 1 апреля, новое об индексации для работающих пенсионеров

Ряд изменений ждет граждан России с начала второго весеннего месяца 2021 года. Часть новаций порадует россиян: например, некоторым категориям федеральных льготников повысят пенсии за счет плановой индексации. Некоторые перемены, скорее, огорчат: так с 1 апреля прекращает действовать ряд временных льгот, введенных для поддержки граждан во время пандемии COVID-19.

Кроме того, остается крайне актуальном вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам. С какими коллизиями столкнулись законодатели при рассмотрении этого закона, рассказала в своей авторской колонке депутат Госдумы, известная актриса Елена Драпеко.

Также в Совете Федерации появилась инициатива, которая, став законом, обеспечит увеличенной пенсией часть пожилых социально активных граждан, которых в последнее время не коснулась индексация. Подробнее — в материале ФАН.

Что изменится с 1 апреля

Об основных изменениях, которые ждут россиян с 1 апреля 2021 года, ФАН сообщал ранее. Больше всего граждан волнует вопрос индексации пенсий. Действительно, с 1 апреля плановая индексация выплат на 3,4% ждет получателей социальных пенсий — как пожилых граждан, по разным причинам не получающих страховую пенсию, так и тех, кто относится к некоторым категориям федеральных льготников. Это, в частности, неработающие инвалиды; дети-сироты; несовершеннолетние, потерявшие кормильца; студенты-сироты очных отделений вузов до 23 лет и др.

После индексации социальная пенсия в среднем по России достигнет почти 10,3 тысячи рублей в месяц.

Отмена коронавирусных льгот

Только до конца марта действует ряд льгот, введенных в России в связи с пандемией COVID-19. Самая главная новация — пенсионеры от 65 лет, продолжающие трудовую деятельность, уже не смогут оформить оплачиваемый больничный лист не по болезни, а только для соблюдения режима самоизоляции. В настоящее время режим самоизоляции для граждан от 65 лет носит рекомендательный характер.

Также только до 31 марта можно оформить новогоднюю выплату на детей до восьми лет, введенную в России по указу президента. Естественно, большинство граждан, имеющих право на такую выплату, уже давно получили эти деньги в беззаявительном порядке. Те, кто по каким-то причинам выплату еще не оформил, должны поторопиться — после 1 апреля на эти деньги претендовать будет нельзя.

О других коронавирусных льготах, которые прекратят действовать в апреле, читайте в материале ФАН.

Индексация пенсий работающим пенсионерам

Возвращение индексации пенсий работающим пенсионерам, отмененной в 2015 году, — очень важная тема. О необходимости этой меры, которая прописана в том числе в обновленной конституции, неоднократно говорили политики. Президент РФ поручил профильным министерствам разработать варианты такой индексации. Предложения (а их как минимум три) уже рассматриваются в администрации президента.

Депутат Госдумы Елена Драпеко в своей авторской колонке для ФАН подробно рассказала, какие варианты индексации сегодня могут быть рассмотрены. По ее мнению, самый реальный вариант, который может быть принят еще в нынешнем году, — начать индексацию пенсий работающих граждан, начиная с самых низкооплачиваемых, постепенно расширяя линейку. Подробнее — в колонке Елены Драпеко.

Что предлагает Совфед

Еще одна интересная инициатива, которая позволит расширить число тех, кто сможет рассчитывать на индексацию, родилась в Совете Федерации. Там предложили рассмотреть предложение освободить руководителей советов многоквартирных домов от уплаты страховых взносов.

Идея принадлежит зампреду палаты молодых законодателей при Совфеде Илье Ножечкину. Он предложил внести соответствующие поправки в налоговый кодекс, что позволит руководителям советов многоквартирных домов, которые чаще всего граждане пенсионного возраста, получать индексированную пенсию. Дело в том, что, если пенсионер платит страховые взносы, он автоматически попадает в разряд работающих, а значит, по нынешним правилам индексация ему не положена. Получается, что у пенсионера, который ежемесячно «теряет» в деньгах в среднем по тысяче рублей, нет стимула тратить свое время и силы на общественную работу.

По мнению законодателя, внесение соответствующих изменений налоговый кодекс поможет избежать серых схем поощрения таких общественников и сделает выплаты им законными и прозрачными, сообщает «Парламентская газета».

Отметим, с 1 января 2021 года в России были проиндексированы страховые пенсии неработающих пенсионеров, которые повысились на 6,3%. Как росли пенсионные выплаты россиян, представлено в инфографике ФАН.