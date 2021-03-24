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Ближний Восток

Взрыв в Багдаде и авиаудары коалиции в Найнаве — что произошло в Ираке 23 марта

Авиаудар по пещерам ИГ и клановый конфликт — что произошло в Ираке 23 марта

Международная редакция Федерального агентства новостей подводит итоги 23 марта и рассказывает о ключевых событиях в Республике Ирак и новостях с фронта борьбы с «Исламским государством»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

Багдад

В Аппарате национальной безопасности Ирака сообщили о взрыве в столице страны. Сработало самодельное взрывное устройство (СВУ), которое перевозил мотоциклист, имевший при себе также две ручные гранаты. Водитель погиб, сопровождавший его пассажир и еще два человека получили ранения.

Официальный представитель командующего ВС Ирака Яхья Расул заявил об аресте двух боевиков «Исламского государства» в районе Дора.

Управление гражданской обороны республики сообщило о крупном пожаре в районе Аль-Алави в центре Багдада, где загорелся магазин автомобильных запчастей. Данных о погибших и раненых не поступало.

Северный Ирак

Провинция Найнава

В командовании ВС Ирака объявили о масштабной операции сил Международной коалиции в горах Кара Джох. В результате 18 авиаударов по пещерам подполья «Исламского государства» уничтожены 39 лагерей боевиков.

Центральный Ирак

Провинция Дияла

В региональном управлении полиции заявили об обнаружении тел двух похищенных птицеводов в 15 километрах от Баакубы, между населенными пунктами Буджа и Загния. Мужчины были убиты выстрелами в голову.

Южный Ирак

Провинция Басра

Управление Объединенного оперативного командования Ирака объявило об итогах операции по пресечению межклановых споров.

Иракские военнослужащие сумели остановить 42 клановых конфликта.

Управление полиции Басры сообщило о крупном межклановом конфликте, который перерос в перестрелку в центре города. В результате инцидента погибли два человека, сожжены несколько жилых домов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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