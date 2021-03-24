Взрыв в Багдаде и авиаудары коалиции в Найнаве — что произошло в Ираке 23 марта

Международная редакция Федерального агентства новостей подводит итоги 23 марта и рассказывает о ключевых событиях в Республике Ирак и новостях с фронта борьбы с «Исламским государством»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

Багдад

В Аппарате национальной безопасности Ирака сообщили о взрыве в столице страны. Сработало самодельное взрывное устройство (СВУ), которое перевозил мотоциклист, имевший при себе также две ручные гранаты. Водитель погиб, сопровождавший его пассажир и еще два человека получили ранения.

شاهد .. انفجار دراجة نارية ومقتل سائقها وإصابة 3 آخرين شرق العاصمة العراقية #بغداد pic.twitter.com/mZXXy3yiFv — ا لـ حـ ـد ث (@AlHadath) March 23, 2021

Официальный представитель командующего ВС Ирака Яхья Расул заявил об аресте двух боевиков «Исламского государства» в районе Дора.

Управление гражданской обороны республики сообщило о крупном пожаре в районе Аль-Алави в центре Багдада, где загорелся магазин автомобильных запчастей. Данных о погибших и раненых не поступало.

حريق يطال محال تجارية في العلاوي https://t.co/ySTkmb8MwY عبر @وكالة المعلومة — وكالة المعلومة (@almaalomah) March 23, 2021

Северный Ирак

Провинция Найнава

В командовании ВС Ирака объявили о масштабной операции сил Международной коалиции в горах Кара Джох. В результате 18 авиаударов по пещерам подполья «Исламского государства» уничтожены 39 лагерей боевиков.

لمساعدة القوات العراقية في المناطق النائية، نفذ طيران التحالف الدولي 18 ضربة جوية في جبال قرة جوغ ضمن قاطع عمليات نينوى، اسفرت عن تدمير 39 وكرا تابع لعناصر داعش الارهابية pic.twitter.com/cv3HVdoxWQ — آراء عراقية (@AraaIraqia) March 23, 2021

Центральный Ирак

Провинция Дияла

В региональном управлении полиции заявили об обнаружении тел двух похищенных птицеводов в 15 километрах от Баакубы, между населенными пунктами Буджа и Загния. Мужчины были убиты выстрелами в голову.

Южный Ирак

Провинция Басра

Управление Объединенного оперативного командования Ирака объявило об итогах операции по пресечению межклановых споров.

Иракские военнослужащие сумели остановить 42 клановых конфликта.

علنت قيادة عمليات البصرة الثلاثاء حصيلة عمليات الوعد الصادق لانهاء ملف النزاعات العشائرية واعتقال المطلوبين وقال قائد العمليات اللواء الركن اكرم صدام في مؤتمر صحفي اليوم 23 آذار 2021 ان قيادة العمليات انهت في ملف النزاعات العشائرية 42 نزاعا و34 اخر قيد الحل فضلا عن القاء ا… pic.twitter.com/0GElFk8gVO — وكالة حمورابي الاخبارية (@EFMs4vi5K7z2tE6) March 23, 2021

Управление полиции Басры сообщило о крупном межклановом конфликте, который перерос в перестрелку в центре города. В результате инцидента погибли два человека, сожжены несколько жилых домов.

مواجهات بالقاذفة والرصـ اص وسط البصرة بسبب نـ زاع عشائري #المربد pic.twitter.com/n4TiuOvBgh — المربد (@Al_Mirbad) March 23, 2021

1 Организация запрещена на территории РФ.