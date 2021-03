Подручный Навального снова сочиняет про отравителей из ГРУ. Колонка Владимира Тулина

Прибыв в Болгарию из Вены, подручный Алексея Навального — болгарин Христо Грозев — дал интервью местному телевизионному каналу bTV в котором объявил, что раскрыта специальная группа ГРУ, чья задача — дестабилизация всей Европы. Дальше он сообщил массу ужасов об отравителях из этой группы, но доказательств своих слов традиционно не привел.

Ведущий bTV спросил Грозева, почему он так редко дает интервью в СМИ. И получил ответ — из соображений безопасности. На самом деле смешно предполагать, что кто-то будет организовывать убийство этого так называемого «расследующего журналиста», который нигде и никогда не приводит никаких доказательств своих «расследований».

Если он так боится за свою безопасность, то зачем же снялся с Алексеем Навальным и Марией Певчих в постановочном видео, где берлинский пациент якобы говорит по телефону с одним из «отравителей из ФСБ»? Ведь прямой необходимости его участия в этом шоу не было.

На самом деле секрет его редкого появления прост: его репутация в Болгарии такая же, как у Бориса Березовского в России в 90-е годы. ФАН рассказывал об этом в статье «Чем прославился в Болгарии пособник Навального Грозев».

Предыдущий раз на болгарском телевидении Христо Грозев, известный в журналистской среде этой страны под прозвищем Ицо Мюнхгаузен, был больше года назад. В декабре 2019 года он, выступая по bTV, сообщил, что во французских Альпах возле швейцарской границы обнаружена секретная база ГРУ.

Это тогда удивило многих: зачем объявлять об обнаружении базы, если можно установить за ней наблюдение и выявлять прибывающих туда российских шпионов? Такие «мелочи» Христо Грозева не интересовали, и он восторженно сообщил, что база была задействована в операциях ГРУ против других стран, в том числе и Болгарии. В качестве доказательства он ссылался на статью во французской газете Le Monde. Позже выяснилось, что материал она получила от интернет-издания Bellingcat, в котором по интересному «совпадению» и работал Христо Грозев. Об этом можно прочитать в статье ФАН «К приезду Путина во Франции обнаружили 15 российских «шпионов».

Прошло 15 месяцев. Все следственные действия на базе явно уже давным-давно закончились, если предположить, что они вообще были. База могла бы стать идеальным туристическим объектом, где желающие имели бы возможность насладиться видом баллонов с газом «Новичок», сейфами с поддельными удостоверениями личности разных стран, радиостанцией для связи с Москвой, оружейной пирамидой с автоматами Калашникова и пистолетами Макарова и портретами Феликса Дзержинского и Владимира Путина на стенах. Однако до сих пор неизвестно даже, возле какого населенного пункта находится эта база. Нет ни одной видеозаписи или фото оттуда. Неизвестно даже, что она из себя представляет: это тайная пещера или подземный бункер? В связи с этим возникает вопрос: а была ли база?

Новая гастроль болгарского «эталона правдивости» также ознаменовалась посещением телевизионной студии bTV. На сей раз он сообщил, что, копаясь дома в Вене в интернете, а на это, по его словам, уходит 95% его рабочего времени, он сумел установить еще 15 человек из специальной группы отравителей ГРУ. Теперь он знает, что в ней якобы состоят 30-35 человек.

Интересно проследить, как росла численность «российских отравителей в погонах». Сначала, после отравления Скрипалей, было «выявлено» двое — Александр Петров и Руслан Боширов, которые на свою беду оказались в британском городе Солсбери в день отравления. Нашли видеозаписи их прогулки по городу — сразу изменились место и способ отравления. До этого утверждали, что Скрипалей травили газом во дворике, в который они зашли после пивной. А затем стали говорить, что российские агенты напрыскали «Новичок» на ручку двери дома Скрипаля. До сих пор не пойму, как он умудрился схватиться за эту ручку одновременно со своей дочерью. Вскоре Bellingcat объявило, что Петров и Боширов на самом деле Мишкин и Чепига, да к тому же полковники ГРУ и мало того — Герои Российской Федерации. Откуда взялась эта информация, одному богу и Bellingcat известно.

Вскоре Христо Грозев объявил, что в отравлении Скрипаля участвовал еще и Сергей Федотов, который на самом деле Денис Сергеев. Он, оказывается, еще за три года до этого травил болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева, который продавал оружие на Украину. Зачем нужно было его травить, продолжатель дела Мюнхгаузена не уточнил. Ведь в случае удачного тайного отравления его место во главе оружейной фирмы занял бы другой человек и поставки оружия продолжились бы.

Сначала утверждалось, что Гебреву «Новичок» добавили в салат с рукколой на деловом ужине. Затем появилась видео подземного паркинга, по которому ходил мужчина в шляпе и перчатках, но лицо его разглядеть невозможно. Было объявлено, что «Новичком» опрыскали ручку автомобиля Гебрева (хотя на видео этого нет), а мужчина — это Денис Сергеев. При этом сайт Bellingcat утверждает, что он генерал-майор по званию. По их мнению генералы из России киллерами работают, а скоро, очевидно, и маршалы в ход пойдут.

Так как отравить «Новичком» Гебрева не удалось, то генерал Сергеев якобы прилетал в Болгарию снова и опять травил Гебрева — опять безуспешно. Тут Грозев утверждает, что ему помогали полковник Егор Гордиенко в «образе» Георгия Горшкова и подполковник Сергей Лютенко с документами на имя Сергея Павлова. Правда, либеральное издание «Немецкая волна» в статье под названием «Болгария назвала россиян, обвиненных в отравлении бизнесмена Гебрева» утверждает почему-то, что с документами на имя Георгия Горшкова был Петр Борисов. Согласованнее врать надо.

Позже Христо Грозев объявил, что всего Эмилияна Гебрева травили «Новичком» четыре раза, а количество сотрудников ГРУ, участвовавших в этом, возросло до восьми. Болгарский бизнесмен остался жить, но это не помешало применить «Новичок» через три года в Англии с тем же результатом.

На самом деле еще в 2015 году главный прокурор Сотир Цацаров официально объявил, что Эмилиян Гебрев был отравлен хлорпирифосом — пестицидом, который продается в любом магазине агротехники и, следовательно, все это никакого отношения к Скрипалям не имеет (это же подтверждает экспертиза, сделанная в финской лаборатории VERIFIN). После отравления Скрипалей в 2019 прокуратура Болгарии возобновила расследование отравления. Главной и единственной «уликой» против них является то, что они находились в это время в Болгарии, а Сергей Федотов еще и жил в отеле возле офиса и паркинга Гебрева. Демократическая общественность ликовала недолго — 26 августа 2020 года прокуратура Болгарии снова приостановила следствие по делу об отравлении Эмилияна Гебрева.

После того, как в декабре 2019 года Христо Грозев объявил об «обнаружении» секретной базы ГРУ в Альпах, французская газета Le Monde с его подачи сообщила, что базу посещали уже 15 российских отравителей, и даже опубликовала их имена в статье «Верхняя Савойя — базовый лагерь русских шпионов, занимающихся заказными убийствами». Разумеется, никаких доказательств этого утверждения в статье приведено не было.

И вот сейчас Христо Грозев утверждает, что в группе отравителей ГРУ уже 35 человек, но имена пяти он не знает. Также он рассказал, что она была создана в 2009 году. По его словам, до 2011 года они посещали только среднеазиатские республики, ранее входившие в состав СССР. К сожалению, он не сообщил, чем они занимались в странах, являющихся союзниками России. Об отравлениях в них тоже ничего не слышно. Дальше, по словам «ясновидца» из Bellingcat, они с 2011 года стали работать в странах Восточной Европы, а в 2014 году добрались и до западной части континента. Удивленный журналист bTV спросил — чем же они занимались все эти годы? Христо Грозев ушел от ответа, сказав, что ему известны только их неудачи, а про победы информации нет.

Дальше он подробно рассказал о подразделении. Он заявил, что группой руководит генерал-майор Андрей Аверьянов, но так как и на родном языке Христо Грозев говорит невнятно, то ряд болгарских СМИ, перепечатывая это интервью, написали «Андрей Верянов». Bellingcat давно уже утверждает, что группа отравителей ГРУ в России имеет официальное наименование «воинская часть 29155». Любой желающий в любом из многочисленных интернет-справочников по воинским частям может установить, что такая действительно существует, узнать ее адрес в Москве и телефоны, а также то, что ей командует именно генерал Аверьянов. Он сильно бы удивился, узнав, что Христо Грозев сообщил, что он подчиняется напрямую президенту России Владимиру Путину. Кроме того — оказывается, ему подчинена и лаборатория, где производят «Новичок», но находится она почему-то в Санкт-Петербурге. Также «болгарский Мюнхгаузен» сообщил, что сотрудники лаборатории иногда выезжали на боевые задания вместе с офицерами ГРУ, умолчав, что это не помогло — ликвидировать с помощью «Новичка» не удалось никого.

Он снова осуществил круговорот лжи в эфире: если в декабре 2019 года он в качестве «доказательства» ссылался на Le Monde, которой его Bellingcat и дал информацию, то сейчас «доказательством» была статья в американской The New York Times — Top Secret Russian Unit Seeks to Destabilize Europe, Security Officials Say («Сверхсекретное российское подразделение стремится дестабилизировать Европу, заявляют представители службы безопасности»).

Грозев, пытаясь объяснить, как 35 человек могут дестабилизировать всю Европу, заявил, что российские отравители еще пытались совершить государственные перевороты в Молдавии и Черногории. Он сообщил и сенсацию: оказывается «Новичок» был применен и в Швейцарии, но, как всегда, неудачно — объект применения оказался в больнице.

Закончил интервью он еще одним традиционным «доказательством», заявив, что, если соберут одновременно в одной студии Сергея Федотова и генерала Дениса Сергеева, то Bellingcat принесет свои извинения России. Это звучит эффектно, но на самом деле дезинформаторы ничем не рискуют. Не только генерал Сергеев, но и все остальные упоминающиеся тут офицеры ГРУ — плоды их фантазии. Соответственно, устроить встречу с несуществующим лицом невозможно.

После выступления Христо Грозева Bellingcat и группа аналогичных структур вокруг него сообщили, что лаборатория, где производят «Новичок», — это Государственный научно-исследовательский испытательный институт военной медицины.

Прочитав его сайт, можно узнать, что решение о его создании было принято через месяц после отравления Гебрева. Чем же его травили? Также там можно прочесть его адрес: Санкт-Петербург, ул. Лесопарковая, д. 4 Получается, что мы должны поверить, что институт, изготавливающий отравляющее вещество, находится прямо в пятимиллионном городе.

Выяснилось, что попытку отравления в Швейцарии «организовал» полковник Егор Гордиенко, который якобы снова использовал документы на имя Георгия Горшкова и был назначен третьим секретарем представительства России при Всемирной торговой организации в Женеве. «Доказательством» его причастности служит тот факт, что он отбыл в Россию в 2018 году, хотя был аккредитован до 2020 года. Версию того, что для этого могли быть личные причины, Христо Грозев и его компания даже не рассматривают. Было бы интересно узнать у них, почему генерал Сергеев и полковник Гордиенко, участвуя в «отравлениях» в разных странах, везде используют одни и те же российские загранпаспорта? Ведь получить паспорт на другое имя для них было бы проще простого.

Удивляют меня и крупные западные СМИ, которые делают вид, что верят рассказам Bellingcat о том, что уже 10 лет по странам Европы перемещаются десятки офицеров ГРУ в званиях не ниже подполковника и за это время они только попытались отравить пенсионера в Болгарии, пенсионера с дочкой в Англии и еще кого-то в Швейцарии, но даже этого не смогли. Еще более смешно, что они принимают на веру слова Христо Грозева о том, что можно выявлять шпионов, не выходя из дома, и ничего, кроме интернета, для этого не нужно. Никакие доказательства для подтверждения этого бреда им не нужны.