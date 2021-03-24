Украина поставила задачу обойти США по санкциям против России

Украина поставила задачу обойти Соединенные Штаты по санкциям против России. Подробнее — в материале ФАН.

Санкции Украины

Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны об ограничительных мерах против ряда физических лиц и компаний, включая российских.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 марта 2021 года «О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)», — говорится в документе, который был опубликован на официальном портале президента.

Санкции Украины затронули 26 физических и 81 юридическое лицо.

Так, под украинские санкции попали сенаторы Олег Цепкин, Людмила Нарусова, Ирина Рукавишникова, Александр Башкин, Александр Карлин, первый замглавы МВД Александр Горовой, замглавы МВД Игорь Зубов, должностные лица МВД и миграционной службы. Кроме того, в список попал замминистра труда и социальной защиты Всеволод Вуколов.

Также санкции Украины коснулись троих депутатов Европарламента от Франции — Филиппа Оливье, Жан-Лина Лакапеля и Виржини Жорон.

Задача Киева

Кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин считает, что на этом действующие украинские власти не остановятся.

«Он сделал то, чего не сделал Петр Порошенко» — воскликнут на Украине. «Очередная победа над российской пропагандой» — подскажут другие. И видимо, на этом Зеленский не остановится. Киев поставил задачу перегнать по санкциям Вашингтон. Особенно мило они выглядят по отношению к депутатам Европарламента. А не в ЕС ли идет Украина? Или уже нет? А не смог ли Зеленский своим росчерком пера переплюнуть Виктора Януковича с его отменой подписания ассоциации в Вильнюсе? На европейцев наложили, а с башкир сняли. Почему до сих пор не выступили радикалы со словами о «зраде»? Зеленский обещал новую экономику, новые рабочие места и достойные зарплаты, а в итоге трясет воздух посредством подписания никчемных бумажек», — заключил Антон Бредихин.

Политолог Владимир Карасев считает: Украина ошибочно думает, что сможет ограничить Россию в чем-то своими санкциями. Ограничительные меры Киева абсолютно бессмысленные.

«На Украине с недавнего времени появился еще один клоун. Пару президенту Зеленскому составил глава СНБО Украины Алексей Данилов. Наркозависимый человек на таком высоком посту, потому и указы такие. Санкции новые ввели против России? Да мы и старых как-то не замечали. Вводите нам на здоровье! Украинские власти решили, что своими санкциями могут нас ограничить в чем-либо? Да это смешно! Воздушный шарик стоял перед зеркалом и надувал щеки, но в воздушный шар превратиться не получалось. Это про нынешнюю Украину», — пояснил Владимир Карасев.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.