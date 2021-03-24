Японская компания представила прототип человекоподобного робота

Токио, 24 марта. Японская компания Man-Machine Synergy Effectors презентовала прототип человекоподобного робота, который управляется с помощью VR-стенда и оператора.

Робот воспроизводит верхнюю часть тела человека — туловище, две руки и голову. Точные размеры устройства неизвестны, но судя по опубликованному видео, он в два или три раза выше человека и располагается на высокой платформе. Каждая рука оснащена тремя «пальцами», с помощью которых робот может брать предметы. Управление происходит в VR-стенде, который конвертирует движения оператора в перемещения робота.

На демонстрации способностей новой технологии можно увидеть, как робот хватает руками полимерную палку и футбольный мяч. Вероятно, он способен поднимать и большие грузы. Сам оператор находится в VR-шлеме. Ему транслируют стереоскопическое изображение с двух камер на голове робота.

Японские ученые давно борются с главной проблемой робототехники — внешний вид андроидов отпугивает людей. Способы «очеловечивания» лиц роботов изучают в Высшей школе инженерии Университета Осаки.