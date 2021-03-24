Кулеба назвал условие завершения конфликта в Донбассе

Киев, 24 марта. Конфликт в Донбассе можно закончить через неделю, если «Россия согласится». Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Глава МИД Незалежной считает Россию причиной неразрешенного конфликта в Донбассе. По его словам, Киев должен спросить, сколько времени потребуется, чтобы «заставить» Москву согласиться разрешить ситуацию. Такое условие якобы необходимо для завершения конфликта.

«А вот чего нет, так это зеленого света от Москвы, чтобы двигаться вперед», — пожаловался дипломат в беседе с изданием Tyžden.

Министр считает, что Россия видит Донбасс частью Украины. Пути решения конфликта понятны и обсуждались не один раз, констатировал Кулеба.

Дипломат добавил, что эффективность работы Трехсторонней контактной группы снизилась. Ситуация в Донбассе ухудшилась со второй половины декабря, отметил глава МИД Украины.

Киев ранее ответил российскому писателю Захару Прилепину, который сообщил о гибели пенсионера по вине снайпера ВСУ. Боец МВД Украины Андрей Козинчук заявил, что народная милиция ДНР не должна нападать на украинских солдат из-за убийства 71-летнего жителя Донбасса.