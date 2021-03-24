Экс-глава СБУ рассказал, с чем столкнутся ВСУ в случае атаки на Донбасс

Киев, 24 марта. Украину ждут большие проблемы в случае, если Россия применит боевую авиацию, заявил экс-руководитель СБУ Игорь Смешко.

Украинский генерал-полковник отмечает, что Россия усиливает свои войска на границе, исходя из чего следует, что Москва может пойти в «наступление» на двух направлениях. По мнению экс-главы СБУ, Украина и Россия соблюдают «приблизительный паритет» по численности сухопутных войск, однако если Москва задействует свои ВКС, Киев, по мнению Смешко, ждут «огромные» военные проблемы.

Он не исключает перспективы очередного обострения в Донбассе и возможности подключения к конфликту России. При этом российскую армию украинский генерал назвал мобилизованной, натренированной и обладающей стратегической логистикой.

Ранее стало известно, что на Украине планируется построить новый флот на Днепре. Проект Dnipro Transportation «Украинского Дунайского пароходства» стоимостью свыше 200 миллионов долларов поддержали в Министерстве инфраструктуры Украины. Согласно проекту планируется построить 16 буксиров-толкачей, которые будут оснащены дизельными моторами гибридного типа. Кроме того ожидается 31 баржа класса Европа-2 и строительные работы по ремонту локаций, где будет проводиться техобслуживание и отстой флота.