Олимпийский чемпион по дзюдо скончался в Японии

Кавасаки, 24 марта. Японец Тосихико Кога, ставший Олимпийским чемпионом по дзюдо, умер на 54-м году жизни. Спортсмен скончался дома в Кавасаки.

Кога долгое время боролся с онкологическим заболеванием, весной 2020 года он был госпитализирован, а позже перенес операцию. Вероятно, смерть наступила из-за болезни. Точную причину будут устанавливать специалисты.

В мае 2021 года дзюдоист должен был принять участие в эстафете олимпийского огня в префектуре Сага. После завершения профессиональной карьеры спортсмен не бросил свое дело, а занял место главного тренера женской сборной Японии.

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