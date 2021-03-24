Готовившего теракт в лицее студента задержали в Сочи

Сочи, 24 марта. ФСБ сообщила о задержании в Сочи студента лицея, который планировал теракт в своем учебном заведении. О своих планах юноша написал у себя на странице во «ВКонтакте».

При обысках в квартире у лицеиста было найдено самодельное взрывное устройство, компоненты для сборки СВУ, дневник, в котором он записывал инструкции по созданию бомбы.

Под описанием того, как он готовит взрывчатку, задержанный написал «страшно, но надо». О своих занятиях и намерениях мальчик рассказывал онлайн, у себя же на странице он публиковал статьи о вооруженных нападениях на школы и другие учебные заведения. Проверка в отношении юноши продолжается.

Несколько лет назад страшную трагедию не удалось предотвратить в Керчи, где студент одного из колледжей Владислав Росляков устроил нападение на других учащихся, пишет РИАМО. Жертвами теракта тогда стали более 20 человек, 67 пострадали. Сам Росляков после бойни свел счеты с жизнью.