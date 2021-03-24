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Биржевой курс евро упал до 89,94 рубля

Биржевой курс евро упал до 89,94 рубля

Москва, 24 марта. Стоимость евро на открытии торгов Московской биржи составила 89,94 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.

Евро в начале торговой сессии подешевел на 40,3 копейки по сравнению с показателем конца предыдущего дня торгов. Однако впоследствии европейская валюта начала дорожать. По состоянию на 09:46 по московскому времени биржевая стоимость евро составляет 90,5 рубля. Рост к рублю демонстрирует и доллар, достигнув отметки в 76,22 рубля, что на 1,42 копейки дороже предыдущего значения.

Накануне в ходе торгов курс евро впервые с 1 марта поднялся выше 90 рублей. В то же время доллар преодолел отметку 75 рублей.

Дорогая нефть, повышение ключевой ставки Центробанком РФ и восстановление экономики позволяют говорить о имеющемся у рубля потенциале для укрепления. При этом инвесторы с осторожностью смотрят в сторону российской валюты из-за геополитических рисков в виде новых антироссийских санкций США и ЕС.

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