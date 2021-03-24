Биржевой курс евро упал до 89,94 рубля

Москва, 24 марта. Стоимость евро на открытии торгов Московской биржи составила 89,94 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.

Евро в начале торговой сессии подешевел на 40,3 копейки по сравнению с показателем конца предыдущего дня торгов. Однако впоследствии европейская валюта начала дорожать. По состоянию на 09:46 по московскому времени биржевая стоимость евро составляет 90,5 рубля. Рост к рублю демонстрирует и доллар, достигнув отметки в 76,22 рубля, что на 1,42 копейки дороже предыдущего значения.

Накануне в ходе торгов курс евро впервые с 1 марта поднялся выше 90 рублей. В то же время доллар преодолел отметку 75 рублей.

Дорогая нефть, повышение ключевой ставки Центробанком РФ и восстановление экономики позволяют говорить о имеющемся у рубля потенциале для укрепления. При этом инвесторы с осторожностью смотрят в сторону российской валюты из-за геополитических рисков в виде новых антироссийских санкций США и ЕС.