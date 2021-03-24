Житель Кургана совершил жестокое двойное убийство и сделал селфи на месте преступления

Курган, 24 марта. Житель Курганской области совершил жестокое убийство двоих односельчан, а потом случайно сделал селфи на телефон одной из своих жертв. Благодаря снимку его вычислили следователи.

Бойню 39-летний мужчина устроил в селе Кирове. По данным следствия, он распивал спиртное с двумя приятелями, внезапно между ними вспыхнула ссора. Тогда он ударил ножом в грудь одного из них, а второго облил спиртосодержащей жидкостью и бросил в него зажженную спичку.

После этого злоумышленник решил стереть со смартфона одного из убитых переписку с ним и нечаянно сфотографировал себя на фронтальную камеру. Затем мужчина вернулся домой и продолжил пить алкоголь.

Тела убитых были обнаружены через несколько дней. В ходе расследования было изучено, в том числе, и содержимое телефонов жертв. Следователи обнаружили селфи и быстро идентифицировали преступника. Курганский областной суд приговорил мужчину к 17 годам колонии строгого режима.