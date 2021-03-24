Парламент Армении проголосовал за отмену военного положения

Ереван, 24 марта. Парламент Армении принял решение об отмене военного положения, введенного из-за военных действий на территории Нагорного Карабаха.

Соответствующее решение было принято чиновниками на заседании парламента 24 марта.

«За отмену военного положения проголосовали 118 депутатов, решение принято», — заявил спикер парламента Арарат Мирзоян.

Отметим, необходимость отмены военного положения обусловлена проведением внеочередных выборов в стране. Исходя из законодательства страны, выборы будут назначены в случае, если парламент не изберет дважды премьер-министра после отставки действующего главы правительства. Таким образом, Никол Пашинян сможет продолжить служить на посту премьера.

Инициатором голосования за проект стал спикер парламента Арарат Мирзоян.

Ранее он заявил, что достигнутые договоренности о развязке внутриполитической ситуации путем внеочередных выборов позволяют реализовать задуманное на законных основаниях.