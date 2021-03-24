Врачи из Сочи впервые испытали уникальный метод лечения неоперабельных опухолей мозга

Сочи, 24 марта. Врачи из Краснодарского края испытали новую уникальную методику лечения неоперабельных опухолей мозга, которая поможет спасти тысячи онкобольных.

Новый способ оперирования пациентов с раковой опухолью позволит бороться с одной из сложнейших разновидностей онкологии — раком мозга. В НИИ приматологии в Сочи уже испытали такой метод лечения на приматах.

Кардиохирург первой Краснодарской краевой клинической больницы Георгий Ефимочкин рассказал, что в ходе операции выполняется всего два небольших разреза без необходимости вскрывать всю черепную коробку. После того, как необходимые сосуды оказываются в зоне доступа, на них устанавливают специальные клапаны. В то же время в мозг подают препарат для химиотерапии, который не затрагивает смежные области и точечно воздействует на пораженный опухолью орган.

На первую операцию у врачей ушло порядка двух часов. Как сообщается, примат чувствует себя хорошо и еще несколько недель будет находиться в изоляторе для реабилитации. В течение года доклинические испытания должны завершиться.

Ранее сообщалось, что в Москве создали первый центр лечения саркомы костей и мягких тканей. Он появился на базе онкологической больницы №62.

Основные причины возникновения рака назвал известный врач и телеведущий Александр Мясников. В числе факторов, влияющих на развитие опухолей, оказались инфекционные заболевания, пишет газета «Петербургский дневник».