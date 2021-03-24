В минобороны Армении анонсировали визит российской делегации в Ереван

Ереван, 24 марта. Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян провел телефонные переговоры с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым, обсудив ряд вопросов.

Министерство обороны Армении сообщило, что глава ведомства Вагаршак Арутюнян по телефону договорился с начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым о визите высокопоставленной российской военной делегации в Ереван. Кроме того, стороны обсудили программу модернизации и реформирования ВС Армении. Разговор состоялся 23 марта.

В этот же день, как сообщила пресса, Арутюнян поговорил по телефону с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Собеседники обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и работы российских миротворцев в Нагорном Карабахе.