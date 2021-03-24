В подмосковном Талдоме нашли девочку-маугли

Московская область, 24 марта. В подмосковном городе Талдом обнаружена шестилетняя девочка, которая не умеет разговаривать. Как стало известно ФАН, ребенок может ходить лишь на четвереньках и последнее время жила вместе в семействе с кошками.

В одном из домов на улице Салтыкова-Щедрина бала обнаружена 6-летняя девочка, которая не умеет разговаривать. Полицейские ее обнаружили случайно. Они пришли по месту жительства ребенка совсем по другому поводу. На втором этаже они увидели девочку, которая ползала на четвереньках и жила вместе с кошками. По предварительной информации, мать ребенка, возможно, психически больной человек. Несколько лет назад она отдала свою дочь незнакомому человеку.