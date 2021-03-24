«На воре и шапка горит»: Евгений Пригожин уличил ФБР в мошенничестве и передергивании фактов

Санкт-Петербург, 24 марта. Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин обратился к директору ФБР Кристоферу Рэю с требованием удалить с сайта ведомства предложение о 250 тыс. долларов за данные, которые приведут к аресту предпринимателя.

Об этом сообщила пресс-служба компании «Конкорд». Уточняется, что объявление Федерального бюро расследований является нарушением международных принципов прав человека, а также российского и американского законодательства.

В письме пресс-службы указано, что ФБР предлагает денежную награду за информацию о Пригожине от безысходности, так как в 2020 году Интерпол официально признал обвинения в его отношении не уголовно-правовыми, а политически мотивированными.

Юристы «Конкорда» обнаружили интересный прием американского ведомства в переводе объявления о розыске. В русской версии ФБР умышленно исказило смысл предъявленного обвинения, заявив о якобы совершении Пригожиным «мошеннических действий» против Вашингтона — то есть действий, направленных на «умышленное завладение чужим имуществом путем обмана».

В то же время обвинительный акт бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера заявляет об участии предпринимателя в совершенно ином выдуманном преступлении — «сговоре с целью обмана США», которое даже не предусмотрено американским уголовным законодательством.

«Очевидно, что ФБР передергивает факты, и использует мошеннические схемы. Забавная ситуация получается. Мошенники мошенническим путем пытаются меня, кристально чистого человека, обвинить в мошенничестве. Но делают это столь неуклюже, что «на воре и шапка горит»», — цитирует Пригожина пресс-служба «Конкорда».

Ранее сообщалось, что ФБР обязано предоставить все имеющиеся материалы на петербургского предпринимателя ему лично в соответствии с законодательством США.