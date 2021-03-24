Севший на мель гигантский контейнеровоз заблокировал движение в Суэцком канале

Москва, 24 марта. Гигантский контейнеровоз Ever Given сел на мель и перекрыл движение в Суэцком канале, корабли не могут продолжить путь, сообщают СМИ.

Предположительно, Ever Given заблокировал движение по меньшей мере 100 судов. При этом контейнеровоз сел на мель случайно, из-за внезапно возникшего сильного ветра.

Жизни и здоровью членов экипажа ничто не угрожает. Кроме того, сообщений о загрязнении акватории Красного моря не поступало. Все обстоятельства и причины случившегося в настоящий момент устанавливаются. Известно, что контейнеровоз следовал по маршруту из Китая в Роттердам.

Теплоход сел на мель в Астраханской области, сообщал сайт 360tv.ru. Известно, что судно перевозило несколько тонн зерна из Амирабада в порт Оля.