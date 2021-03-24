Следователи возбудили дело о халатности после гибели школьницы в Удмуртии

Ижевск, 24 марта. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Халатность» после смерти 11-летней школьницы, сообщили в следственном управлении СКР по региону.

Удмуртские полицейские задержали 27-летнего жителя Сарапула, которого заподозрили в убийстве девочки. По данным следствия, тело ребенка с признаками насильственной смерти нашли в одной из квартир города. Предполагаемым преступником оказался ранее судимый знакомый матери погибшей школьницы.

Кроме дела о халатности по факту бездействия должностных лиц органов системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних, СК возбудил дело об убийстве. Подробности случившегося пока не раскрываются. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Суд приговорил жителя Котовска в Тамбовской области к 24 годам колонии за убийство 13-летней школьницы, сообщал сайт 360tv.ru. Мужчина заметил девочку на одной из улиц села, избил, затолкал в машину, отвез в безлюдное место, изнасиловал и задушил.