Марш-бросок ВС на восток и первичные итоги выборов — что произошло в ЦАР за 19–23 марта

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Центральноафриканской Республике (ЦАР) в период с 19 по 23 марта 2021 года.

Движение на восток

Армия ЦАР выбила боевиков из столицы восточной префектуры Верхнее Котто — Бриа. Премьер-министр Фирмен Нгребада подтвердил успех вооруженных сил и поблагодарил военнослужащих за освобождение города и его жителей от бандитов. Глава правительства уточнил, что центральноафриканские бойцы и руандийские союзники обеспечивают безопасность в населенном пункте.

Двумя днями ранее, 21 марта, радикалы из группировки «Союз за мир в ЦАР» (UPC) попытались отбить у армии ЦАР деревню Боколобо, расположенную в 60 км к югу от Бамбари. Однако правительственные силы разгромили нападавших.

Члены бандформирования, входящего в состав «Коалиции патриотов за перемены» (CPC), понесли значительные потери. Отступая, они бросили в окрестностях населенного пункта убитых и раненных сторонников.

???????? @NdjoniSango #Centrafrique: reprise normale des activités à Bossangoa grâce à la présence des FACA et forces alliées https://t.co/IB3FyW56PP — 236 News ???????? (@236News) March 20, 2021

Это поражение стало дополнительной причиной бегства бандитов дальше на восток страны. Панику среди боевиков подогревают многочисленные слухи, что правительственные войска идут за ними буквально по пятам. Например, группировки самостоятельно уходят из города Мобайе.

Большая часть радикалов уже бежала, но оставшиеся потребовали от местных предпринимателей выплатить около 2,7 тысяч долларов США. Жители Мобайе пытаются договориться, но боятся, что бандиты отберут их имущество или убьют, если не получат желаемого. Граждане призывают армию как можно скорее спасти их от насилия и грабежей.

Face à l’avancée des forces gouvernementales, les rebelles de l’UPC, membres de la CPC exigent des commerçants de Mobaye, de leur verser une somme de départ avant qu’ils ne quittent la ville. Ils réclament 2 500 000 FCFA. — Vianney Ingasso (@vianney_ingasso) March 23, 2021

Дезорганизованные бандформирования не могут противостоять хорошо обученным российскими инструкторами войскам ЦАР. Зачастую радикалы просто покидают позиции без боя. Так за последние два месяца правительственная армия смогла освободить от бандитов более 30 городов в республике, рассказал генеральный директор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов в интервью РИА Новости.

«Спустя почти два месяца после начала контрнаступления центральноафриканская армия при поддержке русских и руандийских союзников смогла вернуть около тридцати городов, оккупированных боевиками», — уточнил он.

32 villes ont été libérées par les FACA et nos alliés russe et rwandais. La récente brillante victoire de Bria rapproche la libération totale de la Centrafrique ! pic.twitter.com/VbZAjqSjUG — Sylvain Nguema (@Sylvain_Nguema) March 23, 2021

Вооруженные силы Центральноафриканской Республики обратились к группировкам и призвали их сложить оружие. Это единственный способ для членов бандформирований вернуться к нормальной жизни, уточнил пресс-секретарь Генерального штаба ЦАР Огюстен Ндаго-Кпако.

«Национальная армия призывает группировки как можно скорее сложить оружие и сдаться. Международное сообщество, Россия, друзья из Руанды и других стран просят «Коалицию» остановиться, пока не стало слишком поздно», — заявил он в рамках выступления в эфире радиостанции Lengo Songo в пятницу, 19 февраля.

Политолог Серж Амаду сообщил со ссылкой на источники в правительстве, что руководство ЦАР запретило Франции и миротворческой миссии ООН в республике совершать внутренние полеты без соответствующего разрешения.

Журналист LNC Ева Малонга опубликовала фотографии колонны грузовиков, которые без происшествий проехали от камерунского города Дуала до центральноафриканской столицы Банги. Эти снимки она использовала в качестве доказательств, что движение по освобожденной от боевиков трассе RN3 безопасно.

Convoi de marchandises sécurisé en cours de route. Axe Douala-Bangui. #CARCrisis #Centrafrique pic.twitter.com/lfeckX5rzl — Eve Malonga - LNC (@evemalonga) March 21, 2021

Выборы и подготовка к инаугурации

За последние дни в ЦАР прошло несколько заседаний Комитета по вопросам организации церемонии инаугурации президента республики. Согласно разработанному плану важного мероприятия, присягу Фостен-Арканж Туадера принесет 30 марта.

Однако торжество начнется еще в понедельник, 29 марта. В аэропорт столицы ЦАР Банги прибудут высокопоставленные гости, власти вручат военные награды, а завершится день официальным ужином.

Инаугурация Туадера пройдет во Дворце Национального собрания. На церемонию приглашены иностранные делегации, главы политических партий республики, а также члены правительства и парламента.

Премьер-министр Фирмен Нгребада лично посетил объекты, где планируется провести инаугурацию президента. Также глава правительства проверил ход подготовки к мероприятию в столичном аэропорту Мпоко, куда прибудут иностранные делегации.

Представители Национальной избирательной комиссии (ANE) сообщили, что продолжают подсчет бюллетеней на парламентских выборах в ЦАР. В ведомстве отметили, что необходимые процедуры проходили максимально прозрачно.

«Результаты поступают поэтапно. ANE сохраняет голос каждого гражданина, соблюдая положения закона. Важно показать населению прозрачность нашей работы, поскольку это ключевой элемент честного голосования», — заявил пресс-секретарь ANE Теофил Момокоама.

???????? @NdjoniSango #Centrafrique: l’ANE lève la voile sur le centre du traitement des données électorales https://t.co/IlllgQB0iX — 236 News ???????? (@236News) March 20, 2021

Позднее Национальная избирательная комиссия ЦАР все же объявила предварительные итоги выборов в парламент. Фотографии бланков с рейтингами опубликовало издание Ndjoni Sango.

Как следует из документов, в большинстве префектур победу одержала правящая партия президента Фостен-Арканжа Туадера «Объединенные Сердца» (MCU). В одном из округов префектуры Лобае представитель данной силы набрал на текущий момент рекордные для всего голосования 81,78%.

Представитель партии KWA-NA-KWA (KNK) экс-президента Франсуа Бозизе, который перед выборами возглавил конгломерат группировок, объединившийся в «Коалицию патриотов за перемены», победил лишь в единственном округе на юго-западе страны. Что наглядно показывает оценку его политики центральноафриканцами.

Окончательные итоги выборов утвердит чуть позже Конституционный суд государства.

Экономика

Министр транспорта и общественных работ Гисмала Хамза сообщил, что часть мостов в республике оказалась уничтожена отступающими боевиками. Но его ведомство при содействии армии, российских инструкторов и союзников из Руанды готовит список поврежденной дорожной инфраструктуры.

«Министры ознакомятся с документом и найдут финансирование для восстановления транспортной системы», — пояснил Хамза.

???????? @NdjoniSango #Centrafrique: le gouvernement dénonce la destruction des ponts semi-métalliques par les rebelles de CPC https://t.co/Y7YAjjxMFO — 236 News ???????? (@236News) March 19, 2021

Власти Центральноафриканской Республики запустили строительство тепловой электростанции и солнечных панелей в освобожденном от бандитов городе Бамбари. Новая ТЭС обеспечит экономическое развитие не только города, но и всей супрефектуры. Также станция позволит населению получать бесперебойную подачу воды.

Аналогичные проекты власти реализуют в столице Банги и городе Берберати.

Министерство сельского хозяйства ЦАР анонсировало расширение департамента и строительство новых административных зданий для развития агропромышленных программ.

Сельское хозяйство является важнейшей отраслью экономики ЦАР, вместе с лесной промышленностью на его долю приходится до 55% ВВП республики. Основными экспортными культурами считаются: хлопок, кофе, табак, арахис, просо, кунжут и бананы.

Общество

Кризисный комитет, которым лично руководит президент страны Фостен-Арканж Туадера, выберет вакцину для борьбы с распространением коронавируса в республике.

За время пандемии в государстве зарегистрировали чуть больше пяти тысяч заразившихся новым вирусом. Летальным исходом закончились 64 случая, остальные пациенты успешно справились с болезнью.

Российская Федерация готова оказать помощь ЦАР. Африканская страна работает над изучением и регистрацией вакцины «Спутник V».