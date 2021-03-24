Пенсионерка из Саранска узнала о «компенсации» за самоизоляцию и лишилась денег

Саранск, 24 марта. Очередная жительница Мордовии нарвалась на новую схему мошенников. Она попыталась получить компенсацию за примерное соблюдение противоэпидемических мер. В итоге на ее счете средств стало меньше на 5 227 рублей.

Из переписки в соцсети с подругой доверчивая пенсионерка из Саранска узнала о новой выплате. Якобы государство платит деньги тем, кто примерно соблюдал режим самоизоляции, а счастливой обладательницей компенсации в шесть тысяч рублей стала сама собеседница. Она предложила свою помощь приятельнице.

Чтобы получить такую сумму, нужно было назвать реквизиты карты вместе с CVC-кодом. Однако после выполнения этих действий денег на ее счете больше не стало. Напротив, горожанка лишилась 5 227 рублей. Только после списания средств женщина решила позвонить той подруге. Как оказалось, переписку она вела с мошенниками, которые создали в соцсети фейковую страницу.

«В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ «Кража». Осуществляются мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сообщили в региональном МВД.

Ранее ФАН писал о другом способе мошенничества. Жительница Мордовии перевела на «безопасные счета» взятые в кредит 130 тысяч рублей.