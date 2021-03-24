Варшава, 24 марта. Истоки деградации Украины лежат внутри государства, считает польский философ Радослав Чарнецки. Проблемы страны исходят из сознания и менталитета местных политиков, уверен он.

Эксперт указал на ограниченность украинских политических деятелей. Философ дал интервью изданию «Украина.ру».

«Они оказались не государственными деятелями, не людьми с богатым воображением, способными создать государство и общество в соответствии с требованиями будущего, а своеобразными «скарабеями» с ограниченным взглядом на действительность. То есть жуками, которые ориентированы только на то, чтобы катить перед собой комок фекалий с целью индивидуального выживания», — пояснил Радослав Чарнецки.

Философ также обратил внимание на ошибку, допущенную украинскими политиками после 1991 года. По словам эксперта, руководству страны не стоило основывать государство на принципах жесткой централизации.

Ранее политолог Иван Мезюхо напомнил о преступлениях Украины, совершенных против жителей Крыма. Водная блокада полуострова, устроенная Киевом, является грубым нарушение международного гуманитарного права, пояснил эксперт.